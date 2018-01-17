广昆高速追尾翻车事故已致4死 客车车头损毁(图)

原标题：广昆高速百色段追尾翻车事故已致4死，大客车车头完全损毁

“广西电台新闻910”微信公号1月17日消息，今天凌晨（1月17日）1时50分，一辆云A牌照的普通大客车（核载52人，实载54人）沿G80线广昆高速公路由深圳往昆明方向行驶，行至G80线广昆高速公路百色田东县思林镇东龙村达布屯路段时，与一辆桂A牌照的大货车发生追尾碰撞后，翻下路边约30米处。

事故发生后，交警、路政、消防、卫生急救等多部门迅速赶往现场处置。截至目前，事故已造成4人死亡（其中3人当场死亡，1人经平果县医院抢救无效死亡），余下50名司乘人员中，有2人下肢骨折，48人在医院进行身体检查。

上午11时左右，相关人员正在事故现场进行善后处置，吊车将翻到路边的大客车吊回到路面上，大客车的车头已经被完全损毁，车内一片狼藉。

目前，事故发生路段采取单边双向通行的措施，车辆通行顺畅，没有造成车辆滞留。有关事故原因调查以及伤员最新情况，新闻910将持续关注！

来源：“广西电台新闻910”微信公号

此前报道：

广昆高速载54人大客车追尾致3人死亡

责任编辑：张义凌