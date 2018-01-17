徐立全任湖北省政协党组书记(图/简历)

原标题：安徽省政协主席、党组书记徐立全任湖北省政协党组书记

徐立全 资料图

1月17日，湖北省政协召开十一届五十六次主席会议，审议省政协十一届二十一次常委会议和省政协十二届一次会议有关文件。省政协党组书记徐立全出席会议并讲话。

会议审议通过省政协十二届委员会委员名单（草案），决定提交常委会议协商决定；审议通过省政协十二届一次会议分组办法及委员小组召集人名单，决定提交省政协十二届一次会议主席团第一次会议审议。

会议还审议通过了省政协十一届二十一次常委会议议程（审议稿）、日程（草案）等其他相关文件，决定将文件提交常委会议审议。

徐立全在讲话中强调——

要认真贯彻落实省委和蒋超良同志对政协工作的部署要求，精心组织开好省政协十一届二十一次常委会议，为省政协十二届一次全会胜利召开打下良好基础。要切实抓好省政协全会各项筹备工作，做到严而又严、细而又细、实而又实，确保会议圆满成功，为我省加快“建成支点、走在前列”进程、决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强省凝心聚力、贡献力量。

（原题为《省政协召开十一届五十六次主席会议 党组书记徐立全出席并讲话》）

徐立全简历

徐立全，男，汉族，1956年2月生，安徽合肥人，1982年2月参加工作，1976年8月加入中国共产党，在职研究生学历，经济学硕士学位。

1978年3月至1982年2月在合肥工业大学电气工程系工业电气自动化专业学习，毕业后历任合肥仪表总厂研究所车间技术组长、厂党委副书记；

1983年9月任合肥团市委副书记、党组副书记；

1985年7月任团省委副书记、党组成员；

1990年5月任团省委书记、党组书记（其间：1991年3月至7月参加中央党校进修班学习；

1992年12月至1994年9月挂职任蚌埠市委副书记）；

1994年9月任省外事（侨务）办公室主任、党组书记（其间：1995年9月至1996年7月参加中央党校中青年干部培训班学习）；

1996年8月任宿县地委副书记、行署专员（1993年9月至1997年1月参加复旦大学经济学系政治经济学专业在职研究生学习，获经济学硕士学位）；

1998年2月任宿县地委书记、行署专员；

1998年4月任宿县地委书记；

1999年4月任宿州市委书记；

1999年5月任宿州市委书记、市人大常委会主任；

2001年4月任省政府党组成员、办公厅党组书记；

2001年5月任省政府秘书长、党组成员，办公厅党组书记；

2003年1月任省政府副省长、党组成员；

2005年5月任省委常委、省委政法委书记，省政府副省长、党组成员；

2005年7月任省委常委、省委政法委书记；

2006年12月任省委常委、省委政法委书记，省公安厅厅长、党委书记（2007年4月国务院批准晋升副总警监）；

2013年8月任省委常委、省委政法委书记；

2016年1月任省委常委、省委政法委书记，省政协党组副书记；

2016年2月任省委常委、省委政法委书记，省政协副主席、党组副书记；

2016年9月任省政协副主席、党组副书记，省委政法委书记；

2016年11月任省政协副主席、党组副书记；

2016年12月任省政协副主席、党组书记；

2017年1月任省政协主席、党组书记。

中共十七大、十八大代表。七届、八届、九届全国人大代表。中共十届省委委员。（简历来源：安徽省政协官网）

来源：湖北日报

责任编辑：霍宇昂