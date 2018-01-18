原标题：副省长被国务院点名后落马 下属曾受贿200多万元

法制晚报·看法新闻（记者 李洪鹏）昨天晚上6点，中纪委再度发布重磅打虎消息：江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。李贻煌成为继冯新柱、季缃绮之后，2018年第三位落马的副省长。

法制晚报·看法新闻记者注意到，李贻煌4个月前曾被国务院点名：国家安监总局官网公布了国务院对江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故的处理结果，江西省政府副省长李贻煌因领导不力等原因，被点名通报。

曾在国企供职超23年

今年56岁的李贻煌是福建晋江人，20岁从东北工学院有色金属冶金系重金属冶炼专业毕业后，进入国企江西铜业公司下属公司贵溪冶炼厂，从该冶炼厂的车间任工程师做起，历任段长、熔炼车间副主任、硫酸车间副主任、熔炼车间主任、副厂长、厂长。

2001年，时年39岁的李贻煌从贵溪冶炼厂厂长升任江西铜业公司副总经理，之后10年间从副经理升任总理经、董事长、总经理兼党委副书记。

2011年，李贻煌离开国企，进入政府工作，任鹰潭市常委，2年后2013年1月进入江西省人民政府副省长，时年51岁。看法新闻从江西政府网站了解到，李贻煌在江西副省长排名中，位列第三，主要负责工业、国有资产管理、交通运输、个私民营经济、安全生产方面的工作。

从上述履历开出，李贻煌曾在国企任职超23年。

法制晚报·看法新闻记者还注意到，李贻煌一个星期前还曾到赣江新区调研，据九江电视台报道，1月9号，副省长李贻煌深入赣江新区调研中医药科创城建设情况，并深入了解医药类企业发展情况。

4个月前被国务院点名

2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。

2017年9月，国务院严肃处理了江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故。经国务院调查组调查认定，该起事故为生产安全责任事故，暴露出参建单位安全生产主体责任不落实，相关部门安全监管存在薄弱环节。

2017年9月15日，据国家安监总局官网消息：国务院责成江西省政府向国务院作出深刻检查。针对江西省政府副省长李贻煌在贯彻落实国家有关安全生产方针政策、法律法规中领导不力，未有效指导督促相关部门和省属企业落实安全生产责任的问题，依法依纪给予通报。

通报后，2017年10月10日至11日，副省长李贻煌深入九江市彭泽县、庐山市和九江经开区，来到江西华孚、兄弟医药、之江化工、禾益化工、仁明医药、庐山交通索道、艾美特和杭氧股份等企业，就安全生产工作进行督导。

其下属曾贪污受贿200多万获刑

2013年7月，江西上饶市检察院经审查查明，江西铜业集团地勘公司总经理候某东在2007年11月至2013年2月期间，利用地勘公司总经理主持全面工作的职务之便，先后十多次收受或以买房为名索要工程承包商周某、朱某、罗某等人“好处费”192万元。为周某等人在承包工程、提高工程单价等方面谋取利益。

上饶市检察院经审查认为，犯罪嫌疑人候某东作为国有公司中从事公务的人员，利用职务便利，多次非法收受他人财物共计192万元，数额巨大，为他人谋取利益。伙同他人以发补贴的名义侵吞公款18.2万元。数额巨大。其行为已分别构成受贿罪、贪污罪。

此外法制晚报·看法新闻记者还注意到，2012年，全国两会期间，时任全国人大代表、江西铜业集团公司董事长李贻煌接受媒体采访时表示，“十一五”期间，江铜是国家循环经济示范企业，“十二五”期间又被工信部批复为“资源节约型、环境友好型”企业创建试点。作为行业领头羊，江铜有责任有义务做好环境保护和节能减排的“好孩子”、好表率。

但第二年即2013年，因为旗下矿山违反了建设项目环境保护管理规定，江西铜业被国家环保部曝光。

据环保部的披露，江西铜业的城门山铜矿选矿厂应急池不符合规范要求，且未按照环评监测计划开展监测。

城门山铜矿为江西铜业六座在产矿山之一，根据该公司年报披露，城门山铜矿二期扩建工程项目计划总投资额为人民币46799万元，全部利用非公开发行A股募集资金投入。据媒体通报，江西铜业旗下城门山铜矿的尾矿库、废石堆场底部及部分边坡未按环评报告书及批复要求采取防渗措施（现场采样监测尾矿库废水pH 值3.5，铜25.7毫克/升，锌0.907毫克/升，镉0.08 毫克/升），同时，其二期7000 吨/天采选工程扩建工程未完成竣工环保验收超期试生产。

来源：法制晚报

责任编辑：张玉