湖北总工会干部被举报一手遮天 纪检组:举报不实

原标题：湖北省总工会两名干部受不实举报，纪检组召开说明会还以清白

“纪检组为我还清白后，我完全放下了思想包袱，心情愉快，觉得自己有使不完的劲！”1月13日，湖北省工会干校女校长夏勇利用周六加班干工作，忙到晚上才回家。

“纪检组为我澄清问题后，我在工作上更加放心大胆地去担当了。”次日，省总工会经审办主任李华告诉湖北日报全媒记者。

两人的好心情，源自2017年12月20日省纪委派驻省总工会纪检组为他们举行的一场“不实信访举报澄清说明座谈会”。

对举报内容展开调查

去年7月，省纪委派驻省总工会纪检组收到关于两人涉嫌违纪问题的匿名举报信，反映李华存在“安排自己弟弟借用别人资质承接省工会干校厨具安装工程”等4个方面的问题，反映夏勇存在“在省工会干校一手遮天”等6个方面的问题。

接到举报后，纪检组报经省纪委同意，对两人进行了谈话函询，并专门组成两个调查组展开调查。

纪检组调查发现，对两人的匿名举报信是“一稿多投”到处寄，有的寄给了中纪委。

调查结束后，纪检组坚持实事求是和以党纪为准绳的原则，集体研究，向省纪委报送了调查核实情况报告。

调查发现，举报信反映的李华4个方面的问题均不实，如其中“安排自己弟弟借用别人资质承接省工会干校厨具安装工程”问题，事实上招标尚未完成。李华坚持审计原则，敢于担当，得罪了少数人，为此遭受不实举报。

而举报信反映的夏勇6个方面的问题，其中1个问题为夏勇不知情、知情后早已主动纠正，其他5个方面为不实举报。

“我们要敢于发声，旗帜鲜明地为担当者担当。”纪检组组长刘业发说。纪检组向省纪委报送了对他们的问题线索作了结处理的建议。

12月12日，省纪委批复同意作了结处理。

说明会上澄清事实

去年12月20日，由省纪委派驻省总工会纪检组召开的“不实信访举报澄清说明座谈会”在省总工会举行。纪检组邀请省总工会机关党委、组织人事部门主要负责人和李华、夏勇所在支部全体党员参会，通报调查结果，澄清事实。

“举报信中关于李华同志涉嫌违纪的4个方面问题均为不实！”

“未发现夏勇同志存在相关违纪问题！”

闻听结论，夏勇泪如泉涌，李华也难掩内心激动。

会上，刘业发与大家倾心长谈：“当前，一些干部因为工作敢抓敢管，得罪了人。如果因此遭遇不实举报而又不能及时澄清，则负面导向很大，将反过来助长‘好好先生’‘为官不为’等歪风邪气流行。纪检机关及时还人清白，对那些真正干事创业的干部来说，就是一道‘护身符’。我们的鲜明态度是，既要严格约束干部，又要充分保护干部！”

李华发言说：“在今后的审计工作中，我还会得罪人，但仍会一如既往坚持原则。”

夏勇发言时三次说“感谢”，三次泣不成声。她说：“有各级纪检机关公正执纪，干部干事创业的环境必将越来越好！”

“纪检组还被举报人一个清白，给大家一个明白。听了情况通报，我们服气！”参会党员都说。

省总工会党组书记、常务副主席董永祥表示：“非常赞成和支持纪检组的做法。既要欢迎和接受监督举报，又要对不实举报予以了结和公开，形成好的工作导向。”

责任编辑：张岩