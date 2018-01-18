这10名干部被称“两面人” 一面是人另一面变鬼

原标题：这10名干部一面是人，另一面竟变鬼

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊 编辑 岳三猛）日前，十九届中央纪委二次全会公报发布，公报中指出，“坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派”。

看法新闻记者检索中纪委网站后发现，至少有10名干部被明确视为“两面人”的典型。从级别上来说，有省部级高官，也有科级基层干部。从领域来看，既有党政部门官员，也有国企领导。

（刘铁男）

10典型既有省部级，也有科级

何为“两面人”？中纪委机关报曾刊文揭露其8副脸谱：

表面信仰马列，背后迷信“大师”；表面勤勤恳恳，背后吃喝享乐；

表面谋划发展，背后官商勾结；表面一心为公，背后“一家两制”；

表面是国家干部，背后脚踏两条船；表面中规中矩，背后我行我素；

表面任人唯贤，背后任人为钱；表面五湖四海，背后拉帮结派。

看法新闻记者检索中纪委网站后发现，至少有10名干部被明确视为“两面人”的典型。从级别上来说，有省部级高官，也有科级基层干部。从领域来看，既有党政部门官员，也有国企领导。具体来说，他们是：

济南市委原书记王敏、国家发改委原副主任刘铁男、安徽省政府原秘书长杨敬农；

西安市政协原副主席赵红专、和田地区公安局原副局长艾力·依明、来宾市原副市长李启亮、巢湖经济开发区管委会原党工委书记王爱华；

进出口银行北京分行原行长李昌军、成都高新投资集团有限公司原董事长平兴、四川省苍溪县财政局原局长王仁祥。

（杨敬农受审）

“两面人”到底是啥样的？早在2014年12月，《中国纪检监察报》就曾刊发刘铁男案警示录《坍塌的思想堤坝》。“两面人”，这名副部级如是对自己的评价。

一面请私企老板带着自己儿子“学做生意”；另一面又对有求于自己的企业刻意保持距离，甚至故意拖延请托事项的办理，还大谈什么要遵纪守法。刘铁男的“两面性”在这里暴露无遗。

然而，诸如此类“儿子前台挣钱，老子后台办事”的模式，看似腐败官员没有直接与企业家接触，能够掩人耳目、暗度陈仓，但实质上并不能改变腐败行为的本质，更多程度上，则是暗含着腐败官员宽慰自己的一种掩耳盗铃的心态。

另一名落马的副部级高官——王敏则是另外一类“两面”。2015年3月，其警示录《千万不能跟党装两面人耍两面派》公开。

（王敏受审）

文中提到，“‘台上一套，台下一套，说一套，做一套；人前是人，人后是鬼……’王敏典型的‘两面人’特质，耐人寻味，发人深省”。

王敏常常把“守纪律讲规矩”挂在嘴上，就在他落马当天，他还在全市领导干部大会上作廉政警示教育报告。但他自己却对中央八项规定置若罔闻，比如在2014年6月，借在中央党校学习之机，潜入一家会所吃喝玩乐。

不仅如此，王敏还极其放纵自己的家人，在指示商人赵某讨好妻子的同时，还将女儿和女婿安排进赵某的公司吃空饷。

有干部圈外装廉洁，圈内搞腐败

必须要指出的是，“两面人”并非高级落马官员的“专利”，近年来一些级别并不高的干部也频频被视为反面典型。

在这方面，四川苍溪县财政局原局长王仁祥最令人吃惊。此人出生于贫苦家庭，中学毕业后考入乡镇工作。通过多年脚踏实地的奋斗，他一步步成长为县财政局局长，掌管全县财政大权。

但就是在这个位置上，他大搞生财有道，敛财达650万：开饭店、酒行、茶楼，找他办事的人要去饭店请他吃饭、要去酒行买酒给他喝，还要去茶楼打麻将“输钱”给他。

以至于某工程老板曾私下说，找王仁祥办事一般要“出血”五次，吃饭出血、喝酒出血、品茶出血、打牌出血，最后签字时还要送上红包，再出一次血。

在地方国企方面，成都高新投资集团有限公司原董事长平兴堪称典型——此人“圈外装廉洁，圈内搞腐败”。

（平兴）

在自己的小圈子里，他不仅收受现金，甚至接受参股或合作企业干股，涉案金额高达1100万元。但对圈子外的人，平兴却秉公办事，不徇私情。他被抓后，很多送钱被拒的人都觉得很吃惊。最终，此人获刑15年。

纵观十八大以来的落马贪官，一面大讲纪律和规矩、一面仍不收敛不收手的“两面人”，还有不少。比如四川省委原副书记李春城曾多次发表反腐倡廉的“高见”，江苏省南京市原市长季建业曾有过各色“廉政佳话”。

但是，贪腐堕落的斑斑劣迹却不留情面地拆穿了他们的“两面人生”，葬送了他们的政治前途。

“两面人”习惯口是心非，本质是对党不忠。《关于新形势下党内政治生活的若干准则》明确提出，反对搞两面派、做“两面人”，告诫党员干部要对党忠诚老实、光明磊落，说老实话、办老实事、做老实人。须知，对党不忠诚，终会搬起石头砸自己的脚。

责任编辑：张岩