又一名开国少将辞世 百岁上将送花篮致哀

原标题：开国少将辞世，百岁上将致哀

来源：长安街知事

又一位开国将星陨落。长安街知事（微信 ID：Capitalnews）从刘中华少将家属处获悉，16日上午8时17分，刘中华将军因病在青岛逝世，享年101岁。今天上午9时，刘中华的遗体告别仪式在青岛殡仪馆举行。

刘中华的长子刘国平告诉知事，将军晚年依然关心国家和军队的大事，尽管他只能看清报纸上的标题，但还是坚持每天读报。

据刘国平介绍，长期在海军任职的刘中华尤其关心海军的发展建设，当看到国产航母成功下水、“蛟龙号”顺利下潜等新闻时，将军都十分激动。

1917年1月，刘中华出生于山东文登，15岁时受革命熏陶而立志救国救民，经老师介绍加入中国共产党。

他曾两次被捕入狱。1935年，刘中华任共青团文登县委书记，不久，又被挑选为团中央驻青岛的地下交通员。1935年5月，因叛徒告密，刘中华被捕。直到1937年10月，国共两党合作后，刘中华才被释放。

出狱后，他毅然参加天福山起义，再度被捕。在狱中他立场坚定，既不接受改编，也不惧怕杀头，国民党方面迫于压力只能将其释放。

1938年“九一八”周年纪念日期间， “三军”统一改编为“八路军山东纵队第5支队”，刘中华被任命为61团政治委员及支队政治部组织部长。当年在对日寇的反扫荡战斗中，他两腿中弹负伤。

1942年，日军在山东发动大扫荡，115师代理师长陈光、政委罗荣桓带领的部队在沂蒙山区遭到敌人的“围剿”，刘中华带领加强营突破沂水河、沐水河封锁线，进入鲁中区牵制敌人，使115师师部和山东分局安全转移。

“叫我们去的目的是吸引敌人，让我们成为敌人的目标，离敌二三十里的地方，不靠近，带着敌人转山沟。”多年以后，刘中华说当时他很清楚敌我双方的力量悬殊，是抱着牺牲的精神去的。他们坚持了半个多月，敌人扫荡结束，加强营掩护陈光、罗荣桓回到滨海地区。

解放战争中，刘中华和他的部队打出山东，直下江南，历经新（泰）莱（芜）、孟良崮、潍县和济南等诸多重大战役。淮海战役后刘中华调任第3野战军第30军政治部主任，部队在芜湖地区集训后参加了渡江战役和解放上海战役。

新中国成立后，刘中华开始了海军生涯，1950年任华东军区海军第6舰队副政委、政委、司令员兼政委。

随后，他被派往苏联伏罗希洛夫海军学院学习，因学习成绩优良获金质奖章。1957年春毕业回国，出任海军高级专科学校（后改称海军高级学校和海军政治学校）第一任校长。

经过几年的发展，这所学校开设了舰艇长系、舰艇政治系、导弹艇长系等6个系，成了新中国海军指挥员的摇篮。

刘中华将军于1955年被授予海军少将军衔，曾获得三级纪念章、二级独立纪念章、一级解放纪念章、二级红星功勋荣誉章。

在接受长安街知事（微信ID：Capitalnews）采访时，说起对父亲的印象，刘国平提到了四个字——大公无私。在他的印象中，父亲从来没有为自己争取过什么利益，生活也很朴素，对人真诚，直话直说，就算提出什么要求，也从不是为了自己，都是为大家着想。

刘中华将军逝世后，开国将军仅有20人健在。同为开国将军的海军原政委李耀文上将，托人给刘将军家里送来了花篮，以表达他的哀思，而李耀文将军今年也已百岁。

一代开国将帅为民族独立、人民解放和社会主义建设事业作出不可磨灭的伟大贡献，用信念、鲜血与生命铸就了巍巍军魂。

责任编辑：张玉