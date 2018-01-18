这名厅官被斥为烂树:曾潜规则女下属偷拍200G视频

原标题：被斥为烂树，这名重庆厅官到底干了啥？

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）1月17日，《中国纪检监察报》刊发整版文章《剥下面具现原形》，剖析重庆武隆区政协原主席张晓江严重违纪案。

文章称，张晓江是重庆市纪委查处的十八大以后不收敛、不收手，经历重要领导岗位且被提拔使用的典型“烂树”。

看法新闻记者注意到，张晓江的违纪问题还涉及到生活作风问题，曾潜规则女下属并被偷拍下200G视频。在被查期间，存有大量淫秽视频的手机仍经常收到招嫖信息。

（张晓江）

为女干部升职专门增设职位

公开资料显示，张晓江，1961年12月生人，曾任江津区委常委、常务副区长兼滨江新城管委会书记。

2017年1月9日，张晓江当选武隆区政协主席。但就在其履新的第二天，一篇爆料直指张晓江在江津区任职期间利用职权，长期对女下属进行性骚扰，“约会”视频达200G。

对此，《中国纪检监察报》也披露相关细节，1月10日，在接到举报后，重庆市纪委相关纪检监察室根据市纪委主要领导指示，要求张晓江到市纪委说明情况。

不过，最初是连续几天进行“走读式”谈话，并且让张晓江留下手机便于进一步调查。在“人机分离”期间，张晓江的手机经常收到定向招嫖信息，并且手机里存有大量淫秽视频。10天后，张晓江被立案审查。

（钟巧巧）

文章还披露，张晓江为了给借调到管委会的一名女干部解决副处级，专门增加机构编制，设立党建办主任一职。可是没过多久，这名女干部调走之后，他就把党建办给撤了。

文章中称，张晓江直接安排管委会主任王礼、副主任钟巧巧为个体老板在承揽工程项目、项目推进、支付工程款等方面提供便利。

“刚开始，我的思想防线是牢固的，知道不该收、不能收，内心深处是想做一名清正廉洁、受人尊敬的好干部的……”钟巧巧在忏悔书上这样写道。但亲眼目睹张晓江的所作所为，她错误地认为社会风气是这样，自己收点、拿点不算多大个事儿。

为敛财，曾上网搜“攻略”

爱好美色的张晓江对于财富的渴望同样强烈。文章称，张晓江喝酒只喝茅台，抽烟只抽中华，衣服非名牌不穿，相机非高档不玩，连家里洗锅洗碗都全部用矿泉水，还违规占用4辆公车。

这么多钱又是哪里来的呢？原来，张晓江意识到直接收钱的风险太大，特别是他的老领导被调查后，对他的震撼很大。“我内心既想发财，但又怕被组织查处，所以就想通过经商办企业的方式来找钱。”他曾以父亲张某某的名义办了一家船舶货运公司，但由于长期亏损，最后只能将船舶拍卖用来归还抵押贷款。

此后，张晓江开始寻找其他的发财途径，他“博学深研”，经常上网搜索领导干部职务犯罪的手段和做法，自认为找到了一条既能发大财又安全隐秘的路子：采取“砍头息”的方式“放水”给有求于他的老板，而且借款数额、利息、还钱时间都由他说了算。

2015年，54岁的他拟提拔为江津区委副书记失利以后，自认为“对仕途再无眷恋”，加上年龄因素，产生了利用退休前多捞些的想法。于是，他疯狂敛财，涉案金额由几百万元发展到几千万元。

后来查明，张晓江主要是与进入他信得过“朋友圈”的8名老板发生不正当经济往来，非法获利5400余万元。

何为“烂树”？烂到根子的干部

《中国纪检监察报》的文章写道：“毫无疑问，张晓江是党员干部队伍中一棵彻头彻尾的“烂树”，必须坚决拔除。”

看法新闻记者注意到，“烂树”这一说法并非首次提及。2014年10月25日，党第十八届中央纪律检查委员会第四次全体会议在京举行，会上提出，要持续保持高压态势，治病树、拔烂树，坚决遏制住腐败蔓延势头。

病树、烂树，对干部队伍这个“森林”负面影响极大。只有大幅减少病树，坚决清除烂树，才能使政治生态变得干净一些，使从政文化更文明一些，使干部队伍更纯洁一些。

那么何为“烂树”？人民网曾发文称，“治病树、拔烂树”，从字面上看有两层意思。“治病树”，是指对一些存在作风弊病的干部，要进行整治、医治，使其转变作风、改过自新；“拔烂树”，则表示对于烂到根子的干部，要坚决拔掉、彻底铲除。

对发现在党风廉政建设方面出现问题的党员干部，只要没有触及刑律、还有挽救余地，党的纪律部门应尽量“治”好他们的“病”；但如果这些干部的贪腐行为已经违反党纪国法，无可救药、“烂”到一定程度，就必须依照法律法规从严惩处，毫不留情。

看法新闻记者注意到，2015年10月16日，周本顺、杨栋梁、潘逸阳、余远辉被双开。中纪委机关报就称，四虎称为“烂树”。

2015年10月，人民网报道称：老王又出手拔“烂树”了，这一次是“树林”。原来10月7日深夜，中纪委抛出的一条重磅消息打破了夜晚的宁静：福建省长苏树林涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

责任编辑：张岩