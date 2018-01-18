武警高层变动两将军晋升副战区级 一人转隶自陆军

原标题：武警高层变动，两将军晋升副战区级

来源：长安街知事

12日下午，武警部队部署习主席训词学习教育活动。武警部队司令员王宁、政委朱生岭出席并讲话，副司令员王兵主持，副司令员秦天、杨光跃、于建华，副政委姚立功，纪委书记王小鸣，参谋长郑家概，政治工作部主任颜晓东，后勤部部长孔诚，装备部部长管延密出席。

上述消息显示，公安部消防局原局长于建华少将已转任武警部队副司令员，陆军纪委原副书记王小鸣少将已转任武警部队纪委书记。两人均晋升副战区级。

公开资料显示，于建华生于1960年，山东济南人。历任浙江省公安消防总队副总队长，河南省公安厅消防总队总队长，公安部消防局副局长、局长。2010年7月晋升武警少将警衔。

于建华（资料图）

公安部消防局为正军级单位，职责包括火灾预防、扑救，组织公安消防应急抢险，组织消防安全宣传等。

据媒体报道，2014年8月，云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震。时任公安部消防局副局长的于建华率工作组赶赴地震灾区指导抗震救援工作。

鲁甸地震发生后，公安部消防局立即启动地震灾害应急响应机制，拨付500万元给云南消防总队用于救灾，调拨救援服、多功能铁锹等各类物资3600件空运灾区。

于建华事后在接受采访时说，地震发生以来，公安机关反应十分迅速。可以说，公安消防队伍是最快、最早、效果最好的一支救援队伍，是抗震救灾的主力军、突击队。

去年11月，国务院办公厅印发《消防安全责任制实施办法》，针对“老百姓取钥匙等都找消防”一事，当时已升任公安部消防局局长的于建华回应称，这些工作本不属于消防部队法定职责，但从为人民服务、为百姓排忧解难出发，打来求助电话，只要警力允许，还是要尽可能的给予安排。

王小鸣（资料图）

新任武警部队纪委书记王小鸣少将出生于1959年，湖北黄冈人。

王小鸣曾长期在军队司法系统工作，历任军事法院第二审判庭书记员、审判员，总直属队军事法院副院长，军事法院民事审判庭副庭长、庭长等职，2011年升任军事法院副院长，2012年晋升少将军衔并成为一级大法官。

2015年2月，王小鸣首次以南京军区政治部副主任身份公开亮相，这也是其首个正军级职务。

2016年3月29日下午，福建省委常委、福州市委书记杨岳，市长杨益民走访东部战区陆军机关，与东部战区陆军司令员秦卫江、政委廖可铎等部队首长座谈，现场协调解决部队建设中遇到的困难问题。王小鸣当时以“东部战区陆军领导”身份出席了此次座谈会。

习近平向武警部队授旗（来源：新华网）

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，于建华与王小鸣晋升的消息，成为武警部队领导指挥体制调整后，首次对外公布的高层变动状况。

自2018年1月1日零时起，中国人民武装警察部队由党中央、中央军委集中统一领导，实行中央军委-武警部队-部队领导指挥体制。武警部队职能属性不变，不列入解放军序列。

1月10日，中央军委举行向武警部队授旗仪式，习近平向武警部队司令员王宁、政委朱生岭授旗。武警部队旗帜显示，该部队担负维护国家政治安全和社会稳定、海上维权执法、防卫作战三类主要任务。

与此前官方发布的白皮书相比，武警担负的类似“抢险救援”“支援国家经济建设”等任务，在这次授旗之后已逐渐淡出，而“海上维权执法”则成为让人眼前一亮的新表述。

责任编辑：张玉