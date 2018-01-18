贪腐局长金屋藏娇 为避检查让情妇与堂哥假结婚

原标题：永州一局长金屋藏娇疯狂受贿，为避检查让情妇与堂哥假结婚

王欢

永州宁远县审计局原党组书记、局长朱庆元，想到了通过购买审计服务把手中权力“放大”的办法。之后，他将审计事务所变成了“权钱交易所”，疯狂敛财。

朱庆元有一私生子，为了掩人耳目，他在长沙为情妇黄某和私生子购置了一套房屋。收到自己可能会被调查的风声后，朱庆元为了掩盖这一事实，让自己的堂兄与黄某办理假结婚。

日前，朱庆元已被移送至司法机关。

“把自己原本可以灿烂出彩的人生毁于不守规矩上，实在得不偿失。”宁远县审计局原党组书记、局长朱庆元在反省自己的错误时潸然泪下。

2017年12月25日，正值国家监察体制改革试点在永州全面推开，朱庆元作为永州纪检系统“两规”的最后一名审查对象被移送司法机关。

年少时穷怕了，涉足多处生意

朱庆元先后担任过乡镇党委书记、农机局长、林业局长、审计局长。本已生活富足的朱庆元仍不知足，在跟老板们交往的过程中打起了自己的“生意算盘”。

宁远县林业局主管全县植树造林、国土绿化。2011 年的一天，苗木供应商刘某向朱庆元提出合伙做绿化造林项目，并承诺只要朱庆元给予关照，无需朱庆元出资出物，所赚利润两人平分。有朱庆元充当“操盘手”，刘某顺利地承揽了多个路段的绿化造林工程项目，工程总造价上千万元。

2012 年下半年，县林业局计划采购一批桤木苗。朱庆元“未雨绸缪”，事先与苗木供应商曾某某联系，商定好处费，轻松“进账”20万元。

2013年4月，朱庆元调任宁远县审计局长。如何在审计局这个“清水衙门”捞钱，“头脑灵光”的朱庆元颇费了一番心思。朱庆元想到了通过购买审计服务把手中权力“放大”的办法。在事先调查“行情”的基础上，2015 年，朱庆元向县政府提议聘请审计事务所对财政投资项目进行审计获得同意。同年 5 月，经事先密谋，朱庆元与他人引进一家审计公司并承接了全县财政投资项目审计业务。2015 年 7 月至 2017 年 8 月，朱庆元先后从中“分红”48.65 万元。对一些为尽早拿到审计局的最终审计报告、少审减工程款的工程老板，朱庆元同样不放过。其中某工程老板一次性送来现金 50 万元，朱庆元丝毫不客气，照收不误。朱庆元硬生生把审计事务所变成了“权钱交易所”。

除组织查实其大肆受贿索贿问题外，朱庆元还交代自己因为年少之时“穷怕了”，参加工作后一直在利用本人职权，先后单独或与他人合伙经营采石场、红砖厂、道路工程、客货运输、酒店、驾校、苗圃、房地产开发等生意。

长沙购房安置情妇和私生子

朱庆元原本有一个幸福温暖的家庭。可是，本当壮年不惑、感恩知足的朱庆元却偏偏有一颗不安的心，加之对一些老板的奢侈糜烂耳濡目染，更是艳羡灯红酒绿场面、向往新鲜刺激的生活。

2003 年，时任宁远县农机局长的朱庆元，在一次酒宴上认识了年轻女子黄某。朱庆元垂涎其美色，黄某看重其权势。不到两年时间，就与黄某生了个私生子。为方便黄某母子生活，更为掩人耳目，2013 年 4 月朱庆元斥资 80 多万元，以其私生子的名义在长沙购房，过起了金屋藏娇、家外有家的生活。

朱庆元家里有老婆，长沙有情妇，可还是不知足。在调任宁远县审计局长后不久，朱庆元便想方设法把原任职单位与自己关系亲密的某年轻女下属调到了县审计局工作，安插在重要岗位上，放在身边为自己 “ 服务 ”。全局干部职工盯在眼里，议论纷纷，朱庆元虽有耳闻，但不以为耻反以为荣，自以为风光有面子。

四处串供，对抗组织调查

自 2016 年下半年起，宁远县纪委陆续接到群众举报，并开始对朱庆元的违纪问题线索进行调查和初核。朱庆元隐约听到风声后，担心自己的问题暴露，于是想方设法掩盖事实，四处活动串通，对抗组织审查。

为了掩盖自己在审计事务所占 “ 干股 ” 的事实，朱庆元打电话约见审计事务所实际负责人陈某（另案处理），交代陈某不要将其占干股“分红”的事向调查组讲。为了掩盖自己婚外违法生育一孩的事实，朱庆元安排情妇黄某与自己的堂兄朱某到民政部门办理假结婚登记手续。为了掩盖自己利用职务之便收受他人财物、为他人谋利的事实，在同年 3 月县工业园原党工委书记乐某某严重违纪案某涉案工程老板被公安机关带走调查后不久，朱庆元连忙找到该老板的侄子，将此前该老板所送的巨额贿款退回，同时要求对方出具了假收条。

“再狡猾的狐狸也逃不过经验丰富的好猎手”，铁的证据将朱庆元自以为天衣无缝的谎言一一戳破。

来源：潇湘晨报

责任编辑：张义凌