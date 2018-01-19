万豪整改后 英日文网站又把中国台湾“送”日本？

原标题： 万豪痛定思痛，竟然又把台湾“送”给日本？这下怕是凉透了…

来源：观察者网

道歉、关网站、解约外包公司、解雇员工等一系列“整改”后，万豪能否平息众怒还尚待观察。然而，有网友发现，万豪英文版网站竟然将中国台湾“并入”了日本……

日前，万豪酒店集团在发给其中国会员的活动邮件中，把西藏列为了“国家”。就在万豪官方微博几度发声明致歉的同时，其又被指在推特上点赞“藏独”言论。

针对万豪“邮件门”、错误点赞等事件，1月11日，上海市网信办责令万豪对官方中文网站、中文版APP自行关闭一周，开展全面自查整改，彻底清理违法违规信息。上海市网信办将视整改情况再作进一步处理。

而就在万豪中文网站尚在维护期间，有网友发现，在万豪英文版网站页面输入“台”，出现中国台湾的“台中市”、“台南市”和“台东（县）”，竟然都被标明所属于日本。观察者网登陆万豪英文版网站，发现确实如此。

万豪英文版官网截图

此外，除了万豪英文版网站，万豪日文版网站也将中国台湾台中市、台南市和台东县列入日本。

登陆万豪法文版、意大利文版查询，没有出现台中、台南，但台东仍显示为属于日本，推荐的也是东京的酒店。

输入台中市、台南市或台东进行搜索，万豪网站给出的推荐酒店均位于东京。

不过也有网友发现，万豪胡来的“神操作”不只出现在台湾身上。

属于美国的德拉瓦州被分给了加拿大。

这就是万豪“痛定思痛”的结果？这就是一个大企业的文化水平？

网友们表示，万豪有点“扶不起来了”，“这回恐怕是彻底凉了”。

还有网友对万豪的一而再再而三的“作死”表示，已经不感到愤怒了，只觉得可笑。

目前，万豪中文简体字版、繁体字版和中文版APP都仍在维护中。

看来，罚停一周怕是不够咯。

实在需要，万豪，我们可以再“帮”你长长记性的！

责任编辑：霍宇昂