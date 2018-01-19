安徽一所医院被曝骗保 省卫计委派调查组进驻医院

原标题：安徽省卫计委回应“安中医三附院骗保”：成立调查组进驻医院
叶晓
新安晚报、安徽网、大皖客户端消息，1月18日，新华社发布暗访安徽中医药大学第三附属医院医护人员套取国家医保基金的报道。
1月19日，安徽省卫计委作出回应：我委获悉后，高度重视，连夜做出决定，成立由省卫生计生委、省中医药管理局、中医药大学组成的联合调查组，于1月19日上午8时进驻医院，迅速展开调查，尽快查清事实，明确责任，依法依规严肃处理。有关查处进展情况及时向社会公布。
来源：新安晚报、安徽网、大皖客户端
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