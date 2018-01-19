人民日报：收视率造假危及行业发展 打假势在必行

原标题：艺海观澜 | 收视率何时不再造假

收视造假使行业发展生态明显恶化，为电视剧持续健康发展蒙上一层阴影。为打造有利于优秀作品传播，有利于产业良性发展的健康、安全、清朗的新环境，收视率打假势在必行

过去30多年中，中国电视剧创造了自己的光荣与梦想，另一方面电视剧的播出环境却令人日益担忧。当前电视剧的生产和播出链条中，普遍存在着收视率作假现象，甚至形成了一个组织严密，操作有序的“地下产业”。这个链条牢牢把握着中国电视剧的播出数据，即使是思想精深、制作精良、艺术精湛的作品，也必须花高价去购买假收视率数据，以求达到电视台要求的播出标准，否则就将面临停播、降价、甚至是颗粒无收的境地。

电视剧制作业对此无能为力，不得不屈从。在实际操作层面下，收视率俨然成为评价中国电视剧优劣的唯一标准。收视高，不论真假都可以获得高收益、高赞誉，否则便一败涂地。

电视收视率做假由来已久。收视率调查原本是为广告商向电视台投放广告服务的，并非电视节目优劣的评价标准，这也是国际通行规则。多年以前，一些电视台为争取广告资源，开始收视率做假行为；之后愈演愈烈，当电视剧成为所有卫视频道黄金时段的主打节目后，播出机构便强行要求在购剧合同中，将收视率与购片价格挂钩，引导制作机构去买收视率。

国家新闻出版广电总局要求各电视台签署了禁止对赌公约后，某些播出机构迫于广告收入的巨大压力，不得不阳奉阴违，如果制作机构不承诺收视率便拒绝购片，在这种压力和诱惑下，制作机构花钱购买收视率。而制作机构由于每部剧要增加两三千万的购买收视率成本，反过来又向电视台要高价，这种饮鸩止渴的恶性循环使得大多数电视台也不堪重负。据业内人士爆料，购买收视率的价格，有的已攀升至每集30万至50万元人民币。

更为严重的是：由于很多卫视要求“确保”收视率，造成“资源”紧缺，于是造假者趁火打劫，在同一城市、同一时段，同时收取两家、三家制作机构费用，导致许多公司花了钱也买不到收视，不仅遭到播出机构的停播、降价、欠款，还要承受数百万元甚至上千万元经济损失，欺诈行为令人触目惊心。

电视剧是伴随我国改革开放步伐成长起来的文艺形式，深受人民的喜爱，电视剧人也曾深感快乐和光荣。然而，收视造假使得行业发展生态明显恶化，为电视剧持续健康发展蒙上了一层阴影。为打造有利于优秀作品传播，有利于产业良性发展的健康、安全、清朗的新环境，收视造假问题亟待破解。

从当前的技术条件看，收视率造假问题并非不可解决。比如，以先进的技术手段侦知买方和卖方的造假手段和犯罪细节，在现有法律框架内清除收视造假的毒瘤。比如，研究部署停止使用以少量样本调查为基础的收视率，转而使用由机顶盒回传信息的全用户大数据。收视率采集的样本户数量少，尤其是35城、52城和71城的收视调查系统，用户信息极易被造假者掌握，然后上门“做工作”形成数据污染。即使是样本户最多的全国网收视调查系统，也只有区区6万样本户。而依托于机顶盒大数据可以轻松完成全用户的收视统计。

收视造假已经危及电视剧行业健康发展，打假行动势在必行。

责任编辑：张义凌