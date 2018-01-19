新京报谈WiFi航班:民航也搭上“移动互联网航班”

原标题 “WiFi航班”：民航也搭上了“移动互联网航班”

航空公司竞争多了一个市场维度：有WiFi和没有WiFi，乃至WiFi的速度快慢，势必将成为乘客选择航班的重要参考因素。

▲ 1月18日，旅客在东航某航班上展示接入航空互联网后的手机页面。 图/新华社

“WiFi航班”真的来了。根据中国民航局《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》第五次修订、《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》相关要求，最近几天，已有两家航空公司正式向乘客推出机上WiFi服务，也陆续有更多的航空公司宣布跟进。

这是可以预期的改变。最近几年，随着移动互联网的普及，飞机上不能用手机的规定，已越来越显示出其“落后”性。“飞机上到底能不能使用手机”的讨论也逐渐转变为“为何还不能使用”的抱怨。因为，“可以使用”的答案早就明朗化，也不乏国际惯例。之所以迟迟未能改变，在很大程度上，仅仅是因为管理的口子没放开。

1月16日，民航局发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟，第二天，有航空公司便立即宣布已经制定了有关的“落地细则”，并开通了“WiFi航班”。而一些航空公司新接收的波音777飞机出厂就自带了WiFi功能。这些都说明，航空公司早就做好了准备，只欠“政策”东风。

▲1月18日凌晨，乘坐海航航班的旅客在使用手机。 图/新华社

好在，该来的终究还是来了，“WiFi航班”满足了乘客早该有的服务需求。在移动互联网时代，飞机上不能上网、不能使用手机，已成了明显的服务盲区。互联网时代，许多领域都在积极考虑“互联网+”，都想着把互联网的最新科技与自身优势相结合。“WiFi航班”来了，民航也可谓是真正搭上了移动互联网这趟时代航班。

不过，飞机上可以使用手机，能够连WiFi，并不意味着乘客可以随意使用。比如，必须是在关闭蜂窝移动网络、开启飞行模式的情况下才能开机。这牵涉到新的服务水平提升，还需要航空公司与乘客多加磨合。

其实，民航解禁手机，也让航空公司之间的竞争多了一个市场维度：有WiFi和没有WiFi，乃至WiFi的速度快慢，势必将成为乘客选择航班的一个重要参考因素。换言之，管理部门只负责“放权”，WiFi服务的情况到底怎样，还得靠各航空公司努力。

允许飞机上使用手机，是航空服务一大进步，也是与时俱进。2016年8月，民航局发布的《中华人民共和国民用航空法》修订征求意见稿，依然严禁在航空器内使用手机或者其他禁止使用的电子设备，并且还提高了最高处罚额度。但时隔一年后，《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》的修订就将“禁止使用”转由各航空公司自行制定管理和使用政策，意味着对飞机上使用手机松绑，政策调整速度不可谓不快。

但回望这一政策转变的历程，可知管理服务水平本可以做到更好。早在20多年前，科学界就已有明确结论：没有任何证据显示电子设备能够影响航空安全。随后在2013年，美国等多个国家民航纷纷宣布对手机解禁。于这样一种国际趋势或惯例面前，中国民航解禁手机，其实完全可以更早一点。

2017年，中国航空客运量达4.88亿，目前已是世界第二大航空市场。这种市场地位，决定了无论是在航空服务还是航空管理上，都理当代表世界先进水平。现在飞机上使用手机终于与国际标准看齐了，但航空管理和服务，与国际接轨的步伐，仍需加速。

□任然（媒体人）

责任编辑：张岩