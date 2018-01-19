原标题：2017中国法治蓝皮书反腐篇：孙政才居贪官首位

正义网北京1月19日电（见习记者郭璐璐）1月19日，《2017中国法治蓝皮书》正式发布，孙政才、马建以及卢恩光等9名贪官入选该书反腐篇。

据悉，《2017中国法治蓝皮书》是由中国检察日报社、龙图集团编制并发布。该书分为热词篇、人物篇、法律篇、民主篇、倡廉篇、反腐篇、网络篇、公益诉讼篇、舆论监督篇、财经篇、文化篇、传媒篇等12个篇章，从不同角度展现中国法治进程。

蓝皮书反腐篇中，孙政才、黄兴国、马建、卢恩光、陈发明、于汝民、符史文、周义强、段培相等9名贪官入选。其中，孙政才居首位。

蓝皮书反腐篇提到的首位贪官是孙政才，他曾任中央政治局委员，重庆市委书记。2017年7月14日，中央决定将孙政才调离重庆市委书记岗位，由中央纪委对其进行纪律审查、开展组织谈话。7月24日，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。

经查，孙政才的行为完全背离了党性原则，严重违背了党中央对高级干部提出的政治要求，辜负了党中央的信任和人民的期待，给党和国家事业造成巨大损害，社会影响极其恶劣。9月29日，孙政才被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪的问题及线索被移交司法机关处理。

2017年12月11日，最高人民检察院发布消息，最高检经审查决定，依法对第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

“孙政才的年轻和他晋升的一帆风顺曾给人们留下深刻印象，他的垮塌也因此尤为震动。”环球时报发表社评称，一个官员必须政治上坚定忠诚，必须严格遵守党纪国法，必须全心全意为人民服务，德正行端，否则“年轻有为”的官场神话就可能是悲剧的华丽开篇，这是“孙政才浮沉录”带给人们最强烈的启示之一。

人民日报发表评论称，从周永康到孙政才，5年来被查处的高级领导干部，绝大多数经济腐败都和政治问题相互交织。思想上一旦“缺钙”，组织涣散、纪律松弛、作风不正的现象就会无孔不入，归根结底都是政治意识不强。越是党和国家面临工作重大调整的时刻，越是要“旗帜鲜明讲政治”。

来源：正义网

责任编辑：张义凌