原标题： 柬埔寨掀“学中文”热潮：会说中国话收入都提高了

图为泰国暹粒

海外网1月19日电 近年来，中资企业为柬埔寨创造了大量就业机会，不少民众都开始热衷于学习中文。当地更有人说，会说中文的生意人，收入都比过去提高了近四成。

据香港东网报道，李老师原籍广西，现在金边一间中文学校教课。据她透露，自己教授的学生来自不同年龄层，甚至有不少是大学毕业生。这些学生希望学好中文后，到中资企业工作，从而获取较为优厚的薪酬。

另一名自称中柬混血儿的大型楼盘销售经理更直言，80%楼盘都售给中国人，如果不会中文，就没有业绩，佣金也会变少。她还说，自己父亲是中国第三代华裔，母亲则是柬埔寨人，几年前她的中文仍然说得不好，但随后发现，中国企业到柬埔寨后需要大量翻译人员，于是就开始“恶补”中文，并要求家人平日里都用中文沟通。后来，她顺利任职多家中资企业，薪金也水涨船高。

据了解，柬埔寨政府早在2009年8月就成立了柬埔寨王家研究院孔子学院，多个政府部门均开设中文教学班。孔子学院课堂负责人刘振则表示，学院在暹粒开设了中文班，并免费教授中文，学员不但包括官员，而且有大批摩托车司机、的士司机和卖旅游纪念品的商贩。他更坦言道：“当地会说中国话的生意人，收入都比过去提高了近四成。”

责任编辑：初晓慧