这些贪官因“房”落马 但为何敢贪不敢住？

原标题：这些贪官因“房”落马，可他们敢贪不敢住！

[编辑/刘姝蓉 统筹/陈威]安徽省纪委网站近日发布《聪明反被聪明误 身陷囹圄悔当初——天长市电影发行放映公司原经理邱越飞忏悔录》一文。邱越飞涉受贿犯罪，被给予开除党籍处分。邱越飞称，骗取安置房后，不敢住，不敢出售，更不敢让外界知道，夜晚辗转难眠，感到脊背阵阵发凉，但好不容易吞进肚子里的“肥肉”，要再吐出来，实在是心有不甘。他坦言，完全被利欲遮住双眼、迷住心窍，丧失了一名党员领导干部最起码的法纪底线。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，类似邱越飞这类“敢贪不敢住”的贪官还有很多。山东省德州市于集乡原党委书记、乡长刘传银贪污千万。据刘传银交代，贪污这些钱是打算留给女儿，想给女儿创造一个好的物质环境。直到案发，这些钱大部分没有动，最大的一笔开支就是在德州市的一处中高档小区买了一套180多平米的房子，并进行了豪华装修。可直到案发，刘传银一天也没有在豪宅里享受过。

落马贪官骗取安置房不敢住，也不甘心“进肚肥肉”再吐出

安徽省纪委网站近日发布的“天长市电影发行放映公司原经理邱越飞忏悔录”中，邱越飞写道，我自认为自己是个勤勉敬业的人，自工作以来，通过自己的辛勤劳动，多次受到国家、省、滁州市以及天长市的表彰奖励，组织上对我工作和能力十分信任、认可，把我从一个乡镇文化站普通的职工培养成市电影公司经理、党支部书记。在荣誉面前，我忘乎所以了，整天忙于吃喝、应酬，广交“朋友”，还美其名曰：为了单位和工作，沟通协调关系。平时根本不学法，更谈不上懂法、守法。

他说，电影公司拆迁后，基本上每户职工都得到了安置房和一定的安置补偿费。想到自己在房屋拆迁中没白天没黑夜奔波操劳，做了大量工作，吃尽了辛苦；电影公司这几年的发展我付出了多少的心血；电影公司地块能被市政府征收，我上下奔走、沟通协调了多少次，磨破了嘴皮。大家都各得其所了，惟独我白忙活乎一场，啥也没捞着。我的心理严重失衡，觉得自己亏透了。于是，贪婪之心抬头，我费尽心机地哄骗电影公司老职工刘某，说他不符合安置条件，给了他几万元补偿款。再采取冒名顶替的手段，编造假材料，欺骗职工和上级组织，让自己妻子王静顶替刘某，骗取了一套安置房。

忏悔书中，邱越飞称，我家住天长市郊区，房龄老、结构差，周边环境嘈杂、混乱。骗取的那套安置房位于市中心地段，环境好、配套设施齐全。除了刚领到安置房钥匙后不久的一天晚上，我们夫妻俩偷偷去认了个“门”外，3年多了，我们再也没去过那里。对那套房子，我是既不敢去居住，也不敢出售，更不敢让外界知道。其实，多少个夜晚，我也辗转难眠，感到脊背阵阵发凉。心中有鬼，说不害怕那是骗自己的鬼话！但好不容易吞进肚子里的“肥肉”，要再吐出来，实在是心有不甘啊，我内心就这样折腾着、煎熬着。

2016年6月27日，邱越飞因涉嫌受贿犯罪被移送司法机关依法处理。2016年12月19日，经天长市纪委常委会议研究决定，给予开除党籍处分。他说，我自认为作案手法高明，做事非常隐蔽，不会被人发现。但最终还是聪明反被聪明误，落得身陷囹圄的可耻下场。

穷乡镇千万级贪官：钱留给女儿，买的豪宅从没住过

于集乡是山东省德州市陵城区一个名不见经传的小乡镇，1.8万人口，3.95万亩耕地，经济发展水平低。可就在这个人均年收入不足万元的穷乡镇，却出现了一位“千万元”级别的贪官。他就是于集乡原党委书记、乡长刘传银。任职10年，他利用职权侵吞各类公款823万余元，另有1082万余元财产不能说明合法来源。近日，经检察机关提起公诉，山东省德州市陵城区法院以贪污罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚，依法判处刘传银有期徒刑十六年，并处罚金200万元。刘传银当庭服判。

报道称，2015年4月，检察机关收到了举报刘传银涉嫌贪污的线索材料。这份材料的信息十分有限，虽然举报人列出了很多账户，但所有的交易都混在一起，要想在茫茫交易中具体找出哪一笔是贪污款项，难度非常大。与此同时，刘传银的表现也给办案检察官浇了一盆冷水：整整6天，刘传银一言不发。最终，在办案检察官的缜密侦查下，8家银行、几十本存折、近十年的收支数据被一一厘清。透过这些数据，刘传银的犯罪证据也清晰地浮现出来，刘传银的心理防线彻底瓦解。

在刘传银任职于集乡“一把手”的10年里，为促进农村经济发展，上级政府没少给于集乡的企业下拨扶持款，而这些款项却成了刘传银眼中的“肥肉”。他要么伙同他人或自己直接从上级拨款中截留一部分；要么将扶持款先发给企业，再想方设法从企业要回来。被刘传银装进个人腰包的不仅仅是企业扶持款，其他各种补偿款、一事一议款等，也都难逃他的手掌心。借他人承包工程虚列开支，甚至伪造工程，凡能想到的由头，刘传银都用上，为的就是将公款据为己有。

据办案检察官介绍，刘传银平时独断专行，哪怕有反对的声音，他也从不放在心上。对有些伪造的合同、报告，乡其他领导提出了反对意见，认为不符合常理，不予签字，刘传银就会生气地强迫他们签字。这些文件都是刘传银巧立名目、套取公款的重要工具。

据刘传银交代，贪污这些钱是打算留给女儿，想给女儿创造一个好的物质环境。直到案发，这些钱大部分没有动，最大的一笔开支就是在德州市的一处中高档小区买了一套180多平米的房子，并进行了豪华装修。可直到案发，刘传银一天也没有在豪宅里享受过。

原“河北第一秘”李真：受贿房子没住一天就被送断头台

经最高人民法院核准，原河北省国税局局长李真于2003年11月13日上午在河北被执行死刑。据此前报道，10月9日上午，河北省高级人民法院在唐山市对引起国内外关注的被人称之为“河北第一秘”的政治怪胎、特大经济罪犯李真受贿、贪污一案进行公开宣判，依法裁定驳回李真上诉，维持唐山市中级人民法院一审对李真的死刑判决。

最高人民法院查明：李真在担任河北省政府办公厅秘书、河北省委办公厅秘书和副主任、河北省国税局副局长和局长期间，非法索取、收受他人人民币676.6584万元、美元16.57万元，共计折合人民币814.8164万元；伙同他人，侵吞中国东方租赁公司河北办事处办公款、中兴电子公司和尼瓦利斯有限公司股份，共计折合人民币2967.432785万元，李真从中分得美元25万元、人民币10万元和价值人民币51.671万元的住房1套，共计折合人民币270.9874万元。案发后，从李真处追缴赃款美元41.609307万元。

据悉，李真被“双规”时年仅38岁；他幻想自己将来要当“封疆大吏”、“副总理”；他常对许多市县和厅局级领导干部说，“我这回跟你谈了半个小时，可是高看你了”；他在北京专为情人购买了豪华住宅姘居，他还曾在汽车里与一个女人鬼混，被派出所抓住……他与妻子离异，在监狱里，他最想念的是自己的儿子。

从专案组2000年3月1日对李真实施“双规”直到对他执行死刑前期，李真经常夜不成眠，唉声叹气地说：“生和死原本离得这么近，近得只有一线之隔，而架着这条线的就是信念。”李真在交待完问题，心灵彻底“放松”后，对办案人员说：“前苏联解体后，有些高官为养家糊口，去看大门、卖馅饼，我就错误地认为，与其一旦江山易手，自己万物皆空，不如权力在握时及早做些经济准备，以防万一。可现在共产党的江山依旧稳如磐石，我却完了。”

李真利用自己的权力，不择手段地敛财。起诉书起诉他的犯罪事实中，属于索贿受贿的有19笔。大的捞钱机会他紧紧抓住，小的捞钱机会也不放过。1994年~1995年间，卷烟市场好烟紧俏，李真通过张家口烟厂原厂长李国庭批条子，从中渔利60余万元。李真多年来利用手中的权力帮人借款、协调贷款，自己从中收受贿赂，使国家蒙受了几千万元的损失。

据说，李真在事发后称：“我辛辛苦苦弄来的钱，别人花了，给我的房子我只看了一次，没住一天。而我现在倒要被送断头台，我心有不甘哪！”

人民日报：对于腐败分子来说，坐拥房产升值诱惑更大

人民日报曾针对“房腐”现象发文称，细数被曝光的案件，现象类似，轨迹相通。“房腐”者所谋求的，是相对安全地以权谋私。对于腐败分子来说，坐拥房产，升值诱惑更大，法律空子易钻；通过买卖房产，受贿资金得以“洗白”；勾结开发商，低价“租进”变相“租出”，牟利容易披上合法外衣。而“房腐”官员的侥幸心理，也为他们的落马铺设了一条灰色轨迹。从受贿一套房到化身“房多多”，每次得手，侥幸心理就增长一分，胆子就放大一倍。有个段子很形象：“常在河边走，哪能不湿鞋；既然湿了鞋，顺便洗个脚；既然洗了脚，干脆洗个澡，一洗洗到监狱了”。

文章称，在房地产领域，更要搭建“阳光房”，用制度的“笼子”组成安保系统和监管体系。这首先意味着革除特权之弊。腐败与特权历来是对孪生兄弟，把权力关进制度的笼子，使权力无法染指边界以外的市场运行，才能斩断楼市利益输送链条；其次还需要把权力曝于阳光下。腐败的侥幸总是来自“暮夜无知者”，完善党内监督、民主监督、法律监督和舆论监督体系，完善官员房产乃至财产申报制度，“房腐”才无处遁形。

责任编辑：霍宇昂