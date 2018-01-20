延迟退休势在必行？专家:不排除先在一些城市试点

原标题：延迟退休年龄先从女性开始？不排除先在一些城市进行试点

本报记者 王晓慧 北京报道

目前，就我国的养老保障体系而言，延迟退休年龄已是大势所趋。

近日，人社部部长尹蔚民在人民日报发表署名文章时再次提及，针对人口老龄化加速发展的趋势，将适时研究出台渐进式延迟退休年龄等应对措施。

“延迟退休年龄”自被提出起，就备受社会高度关注。人社部曾表示，延迟退休方案将于2017年正式推出，如今，2018年在即，方案何时推出仍是未知数，这除了说明相关部门在这方面十分谨慎外，同样说明，延迟退休的难度确实不小。

“在老龄化不断深化、劳动力供给不足的情况下，延迟退休年龄显得更加紧迫。不过，遇到的阻碍和困难远远超过了这种紧迫性，人社部也希望早点出台政策。”1月18日，中共浙江省委党校教授、全国政策科学研究会理事吴锦良接受《华夏时报》记者采访时表示，延迟退休年龄涉及面比较广，相关政策的出台通常都会采取渐进和弹性的方式，今年，不排除会在一些城市进行试点。

养老保险抚养比持续下降

有专家算过账，退休年龄每延迟一年，全国养老统筹金可增长40亿元、减支160亿元，减缓基金缺口约200亿元。

“目前，养老金转制成本的问题正在不断的放大，而且日益凸显。比如，黑龙江城镇职工基本养老保险基金的结余已经没有了，而且还有232亿的负债。同时，当年收不抵支的省份也从上一年度的4个增加到了7个，连中部的湖北省也出现了当年收不抵支的情况。很明显，如果当年养老保险基金收不抵支的省份越来越多。”中国养老金融50人论坛核心成员、武汉科技大学金融证券研究所所长董登新接受《华夏时报》采访时表示，要缓解养老金支付压力最直接、最立竿见影的办法就是延长退休年龄。

除此之外，人社部原副部长胡晓义曾公开表示，延迟退休年龄，考虑的不仅仅是养老金的长期收支平衡，还有一个更大的宏观背景，就是中国劳动力已经结束了无限制供给的时代，随着老龄化社会加速，中国的新增劳动力已开始减少。

“从宏观层面来讲，我国的人口红利已经消失，大量传统制造业不断在向生产成本更低的东南亚转移，但是，作为制造业第一大国，这一领域我们不能丢，需要进一步的实施智能化升级，这样的情况下，实际上我们的劳动力供给是不足的，毫无疑问，延迟退休年龄是在我国劳动力价格上涨、社会负担加重的形势下，增加社会劳动供给的一种办法。”吴锦良称。

2011年后，劳动力人口逐步下降，2015年降至9.11亿人，特别是2030年后，劳动年龄人口会出现大幅下降过程，平均以每年760万人的速度减少，这个信号意味着，劳动力无限供给的时代快要结束。人社部曾预测，到2050年，劳动年龄人口会由2030年的8.3亿降到7亿左右。

老龄人口增加，在职人员减少，这一增一减之间，直接造成的结果就是抚养比的下降。

不久前人社部发布了《中国社会保险发展年度报告2016》，城镇职工企业养老保险抚养比（参保职工人数与领取养老保险待遇人数的比值）逐年下降，从2011年的3.16下降至2016年的2.80。同时预测，到2050年，养老保险抚养比将由目前的2.8下降到1.3，也就是说，平均1.3个参保人就要供养一个老人。

同时，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们的寿命在延长，这也成为实施延长退休年龄的原因之一。

目前，我国的法定退休年龄是1953年 《劳动保险条例》规定的。1978年，国务院104号文件再次明确，女工人退休年龄是50岁，女干部55岁，男职工60岁。新中国成立60多年来，我国经济社会发展、人口数量、人口结构、人口预期寿命都已发生了巨大的变化。

延迟退休年龄女性先行？

对于延迟退休年龄的讨论，业内较多的主要有两种方案。一种是先统一男女退休年龄到60岁，把女性多档退休年龄统一到一档，再同时延长男女退休年龄；另一种方案是男女各自延长，女性延长步伐比男性快，最终统一男女性退休年龄。

董登新建议，先将男女退休年龄统一延长到60岁，然后再去考虑60岁之外如何延长的问题，这样不光有利于实现制度公平，同样可以减小操作难度。

有数据显示，截止2016年底全国城乡居民基本养老保险参保人数为5.08亿人，他们的法定退休年龄男女都是60岁。然而，在参加城镇职工基本养老险的3.8亿人，至少有1.5亿女工的退休年龄仅为55岁或更低。

“目前，中国女性的退休年龄分为了三大人群，其中，城乡居民的女性退休年龄是60岁，女性职工是50岁，女性干部是55岁，这个是制度设计的不公平，从延长退休年龄改革来讲，只需要涉及小部分人口的调整就可以了。既然城乡居民的女工退休年龄已经统一到了60岁，那么，剩下来的只有大约1.5个亿的城镇女工，可将这部分女性的退休年龄统一到60岁。”董登新表示，延长退休年龄的改革已经非常紧迫，当务之急的就是统一国内的女工退休年龄到60岁，对于身体不好或就业难的劳动者，可以设置为女性55岁。

延迟退休政策直接涉及到每个人的切身利益，不同的行业、群体会有不同的情况，为此，政策的出台通常都会采取渐进和弹性的方式。

“延迟退休政策的涉及面比较广，渐进和弹性都是为了减少政策实施的阻力，阻力小成功率就大，就目前来看，上述两个方案的阻碍都还不小，在方案中按照群体、职业和类别进行细分的话，这样的阻力就会比较小。”吴锦良表示，目前，县处级及副高以上女性已经可以选择在60岁退休，这采取的就是弹性的方式。

就此，中国人民大学教授郑功成同样主张女先男后，“‘女先男后’的主要原因还是因为我国男女退休年龄相差太大，男性60岁退休，女职工50岁退休，女干部55岁，两者相差10岁、5岁……”

不可否认，延迟退休很难一蹴而就，“小步慢走、渐进到位”是延迟退休政策的基本原则。

责任编辑：张建利