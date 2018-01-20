江西首批选调清华北大博士全获提拔 二人任副区长

原标题：江西首批选调的清华北大博士生全部获提拔，二人已任副区长

1月9日，中共萍乡市委组织部发布了一则任职前公示，公示对象里有一名毕业于北京大学马克思主义学院的博士黄东波。目前，公示已经结束。

信息日报江西政读注意到，他也是2015年江西省首批从北京大学、清华大学定向招录的选调生之一。至此，江西招录首批清华、北大选调生中4名博士研究生，全部获得提拔。

首个获提拔选调博士生任副区长

信息日报江西政读了解到，2015年，江西从北京大学、清华大学选调了包括4名博士研究生在内共7名高学历人才。其中，毕业于清华工物系的博士、1986年12月出生的刘阳青已任九江市柴桑区人民政府副区长，他也是首个获提拔的选调博士生。

2017年11月22日，九江市委组织部发布一则领导干部任前公示：刘阳青拟提名为九江市柴桑区政府副区长人选。2017年12月15日，九江市柴桑区第一届人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过后决定任命：刘阳青同志为九江市柴桑区人民政府副区长。

信息日报江西政读了解到，2015年，选调入江西的刘阳青被分配到九江市工信委，任职主任科员，挂职彭泽县马当镇党委副书记。在挂职的两年时间内，刘阳青有40多天吃住在长江大堤参与防汛。

1989年出生博士任副处级干部

“谢淘，男，1989年9月出生，中共党员，研究生博士，现任新余市委农工部主任科员，仙女湖区河下镇党委副书记（挂职），拟任新余市渝水区政府副区长。公示时间从2017年12月25日起至2017年12月29日止。”2017年12月22日，新余市委组织部公布领导干部任前公示。2018年1月18日上午，新余市渝水区人大常委会已审议通过，决定任命谢淘为渝水区政府副区长。

信息日报江西政读了解到，作为“江西老表”的谢淘是江西万载人，他也是4名被提拔的博士选调生中最年轻的一位。不到而立之年的他，已是副处级干部。

两年前，谢淘被分配到新余市，任职市委农工部主任科员，并到仙女湖区河下镇挂职镇党委副书记。

在河下镇挂职的两年时间里，清华大学环境学院毕业的博士谢淘，通过众筹及直播推广村民滞销杨梅酒，帮村民增收10万多元，其所申报的河下“渔仙小镇”入选全市第一批特色小镇……他本人也荣获2017年“新余市青年五四奖章”。

本月初，他撰写并刊发了一篇《关于新时代背景下基层工作的一点思考》文章，尽显他深入百姓、深入乡间的真情实感。

哲学博士施政理念

“为政先为人，万事民为先”

近日，中共上饶市委组织部公布了一则领导干部任前公示，公示的提拔重用人选对象为清华大学哲学系博士毕业生王喜文。作为首批名校选调生，自引入至今，他将江西视为第二故乡，积极投身建设美丽江西。

“王喜文，男，1982年4月出生，山东淄博人，中共党员，博士研究生学历，现任市政府办公厅主任科员，上饶县皂头镇党委副书记（挂职），拟任市委人才工作领导小组办公室主任（试用期一年）。公示时间从2017年12月29日至2018年1月5日止”。目前，王喜文已履新。

2015年引入江西时，王喜文被分配到上饶市，任职上饶市政府办公厅主任科员，并挂职上饶县皂头镇党委副书记，兼任新田村第一书记。在挂职的两年里，王喜文带领村民发展莲子种植，相关群众共计增收16.5万余元；利用自己的专业优势，联系多批教师及党政干部赴清华参加教育培训……

为政两年时间里，他的理念是：“为政先为人，万事民为先。让我们用满腔的青春热血，为江西老表做出实实在在的应有贡献！”

博士选调生将挂点村打造成先进典型

“黄东波，男，1982年7月出生，湖南汨罗人，汉族，博士研究生学历，中共党员，现任市委办公室主任科员，安源区青山镇党委副书记（挂职锻炼），拟任市委党校（市行政学院）副校长（副院长）、市社会主义学院副院长（试用期一年）。”目前，萍乡市委组织部发布的任前公示时间已过。

黄东波被分配至萍乡市安源区青山镇挂职党委副书记。两年间，他利用自己的专业所长，参与安源地委党校研究和干部学院建设，以及高自立革命事迹发掘与宣传等。挂点联系乌石村，同村干部共同推进农村清洁工程，打造生态文明示范村。该村2016年被评为全省的“党建+村容村貌整治”先进典型。

黄东波说：“基层是选调生的新学校，乡村田野即课堂，干部群众是老师，一分耕耘一分收获。”

2018年江西定向选调生集体签约

2018年江西定向选调生招录工作已于去年12月初开始，计划从北京大学、清华大学、中国人民大学、中央财经大学、北京航空航天大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、厦门大学等11所院校，各选调10名左右毕业生，其中，本科生、硕士生、博士生各有一定的比例。

去年12月24日，省委组织部分别在北京、上海、杭州、武汉、厦门设立五个考点，派员分赴各地组织了选调生招录笔试工作。今年1月8日举行了2018年江西省定向选调生集体签约仪式。

博士选调生表现特别优秀 2年后可任副处级领导职务

据悉，江西省选调生的招录程序为：组织报名和推荐→ 笔试和面试 → 组织考察 → 体检及公示 → 签订协议 → 办理录用。

根据江西省有关政策，选调生先安排到乡镇挂职锻炼两年（含试用期），统一挂任乡镇副职。挂职锻炼期满，经江西省委组织部会同其所在市委组织部考察，表现特别优秀的，博士研究生可安排为副处级领导职务，硕士研究生可安排为正科级领导职务，本科生可安排为副科级领导职务。

来源：微信公号“江西政读”

责任编辑：张玉