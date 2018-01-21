重庆5家火锅店涉嫌回收使用“火锅老油”被立案

原标题：重庆5家火锅店涉嫌回收使用“火锅老油”被立案调查

新华社重庆1月21日电（记者周凯）记者从重庆市食品药品监督管理局获悉，根据近期媒体报道和群众举报火锅经营者涉嫌违法回收使用“火锅老油”的线索，重庆市5家火锅店涉嫌回收使用“火锅老油”被立案调查。

根据媒体报道和群众举报火锅经营者涉嫌违法回收使用“火锅老油”的线索，重庆市食品药品监管部门会同当地公安机关展开了调查。

经过现场检查、询问调查、核查相关原料进货记录和废弃油脂处置记录等，重庆市食品药品监管部门日前对“江北区罗建波串串店”（招牌名为“李记串串”）、江北区北城天街的“江北区大队长餐饮店”（招牌名为“大队长火锅”）、“渝北区德松餐饮店”（招牌名为“曹疯子老火锅”）、“渝北区永恒老火锅店”（招牌名为“永恒藏茶养生老火锅龙溪总店”）、“沙坪坝区火星娃火锅店”（招牌名为“大龙老火锅”）等5家火锅店正式立案调查，涉嫌食品安全违法犯罪的线索已通报或移送公安机关。重庆市食品药品监管部门正会同公安机关还就群众举报的其他火锅店涉嫌违法回收使用“火锅老油”的线索开展调查，调查处理结果将及时向社会公布。

重庆年市食品药品监管局负责人表示，将严格贯彻执行食品安全法，会同相关部门持续开展专项治理，加强日常监管，强化源头防范，推动行业自律，严打违法犯罪。

责任编辑：张建利