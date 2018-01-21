沈阳将公开各级党政领导个人信息 优化营商环境

昨日上午，在沈阳市政务服务中心，300余名公职人员共同发起“营商环境从我做起”的倡议。 辽沈晚报、聊沈客户端记者 兰晓玉 摄

原标题：沈阳：本月底前将公开各级党政领导个人信息，含办公电话等

兰晓玉/辽沈晚报

沈阳市将于本月底前在沈阳市政府门户网站对相关信息进行统一发布。各地区、各部门、各单位将在各自单位办公场所、服务窗口等显著位置公式信息内容，有互联网门户网站的将同时在网站上公布。信息公开单位及内设（下设）机构将于26日前在网站、办公场所和服务窗口完成信息公开。

在信息公开的内容上，个人信息包括各地区、各部门、各单位领导班子成员的姓名、个人照片、职务、分工、办公电话等信息；单位信息包括各地区、各部门、各单位主要职能，内设（下设）机构名称及主要职能，本单位对外服务窗口的办公地点、部门负责人、办公电话、主要职能和服务流程。

昨日上午，在省委常委、市委书记易炼红，市长姜有为等市领导的示范带动下，在来往群众的见证下，沈阳市300余名公职人员在市政务服务中心共同发起倡议——“营商环境从我做起——不为不办找理由、只为办好想办法”。

这次活动的目的是号召全市公职人员把“不为不办找理由、只为办好想办法”作为座右铭，努力让“办事依法依规、办事不用求人、办事便捷高效”成为沈阳这座城市的名片，为把沈阳建设成为全国营商环境最优的城市而努力。

活动期间，沈阳市相关领导宣读了2018年营商环境监督员（共80人）的聘请决定。市工商局优秀共产党员代表、市公安局劳动模范代表、市卫计委优秀公务员代表、市营商局窗口服务代表、大东区营商环境先进集体代表和沈阳市营商环境监督员代表带领300余名公职人员共同发起了“营商环境从我做起——不为不办找理由、只为办好想办法”倡议。

沈阳市委常委、秘书长、市营商办主任连茂君表示，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是推进沈阳转型创新发展的大干实干之年，更是全市打造国际化营商环境的大提升之年。开展“营商环境从我做起——不为不办找理由、只为办好想办法”活动，既是创新之举，更是务实之策。要营造大氛围，全员动员、全面倡议、深入宣传，让营商环境更加深入人心，形成“人人参与营商环境、人人都是营商环境、营商环境从我做起”的浓厚氛围。要施展大作为，做到人人钉钉子、事事马上办，立足岗位做奉献、建功立业展丰采。要取得大成效，坚持问题导向补短板、坚持目标导向强举措，积极构建便企利民的长效机制，深化“放管服”改革，把沈阳打造成为全国行政效能最高的城市、全国营商环境最优的城市，为打造“四个中心”提供强大精神动力、作风保证和舆论支持。

责任编辑：刘德宾 SN222