国防部回应美军舰擅闯黄岩岛 罕见用了新形式

原标题：罕见！国防部发表谈话，用了新形式

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）1月20日，我国防部新闻发言人吴谦发表谈话称，海军“黄山”号导弹护卫舰警告驱离了擅自进入中国黄岩岛邻近海域的美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰。

看法新闻记者注意到，此次我国防部在发表谈话时，罕见地使用了视频的形式。在此前的谈话中，国防部采用的均是文字的形式。

而且，就在3个月前，隶属于南海舰队的黄山舰就曾执行警告驱离任务，目标是擅自进入我西沙群岛领海的美国海军“查菲”号驱逐舰。

（谈话截图）

国防部：希望美方不要兴风作浪

吴谦称，此次事发于1月17日， “黄山”号导弹护卫舰当即行动，不仅对美舰进行识别查证，还予以警告驱离。

他还表示，当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势不断趋稳向好。在此形势下，美方一再派遣军舰非法进入中国南海岛礁邻近海域，危及双方舰机和人员安全，威胁中国主权和安全，破坏地区和平稳定，与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。

（黄山舰训练，资料图）

“我们希望美方尊重中方主权，尊重域内国家的努力，不要无事生非，兴风作浪。中国军队将继续履行防卫职责，加大海空巡逻警戒力度，坚定捍卫国家的主权和安全，坚定维护地区和平稳定。”

我外交部对此事也作出了回应。发言人陆慷说，中方对此表示强烈不满，将采取必要措施，坚定维护中国主权。

中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。“我们强烈敦促美方立即纠正错误，停止此类挑衅行为，以免损害中美关系和地区和平稳定。”

罕见使用视频形式发表谈话

值得注意的是，国防部此次发表谈话时，除了发表文字外，还罕见地发布了视频。

看法新闻记者梳理国防部网站，在往期新闻发言人谈话列表中发现，一共公布了至少27篇谈话，均为文字形式。而此次发表谈话的同时，新闻发言人吴谦在视频中现身，尚属首次。

必须要指出的是，国防部并非首次利用视频说话。在2017年11月的例行发布会上，吴谦就曾播放了一个短片，并表示：“本月中国空军八一飞行表演队首次赴阿联酋迪拜和巴基斯坦奎达进行飞行表演，为此我们做了一个小视频，名字叫‘壮志凌云’。在这里给大家播放一下，我愿把这段视频作为此次记者会的结尾。”

（盛睿芳，视频截图）

在12月的例行记者会上，国防部再次播放短片，展现了过去一年中国军队国际军事合作的精彩表现，让大家有了更形象直观的了解。

视频的最后一个镜头是，一名中国海军女军官盛睿芳拥抱一名外国小孩。国防部新闻发言人任国强介绍，这个孩子是盛睿芳7年前执行中国海军“和谐使命”出访任务时，在中国海军“和平方舟”号医院船上接生的。7年后，这次盛睿芳再次访问孟加拉，小女孩专程到港口来迎接她。

“这是中国军队向世界提供公共安全产品的一个缩影”，任国强说道。

3个月前，黄山舰就曾驱离美舰

看法新闻记者还注意到，自2017年5月以来，我海军已经出动多艘军舰，至少5次驱离美舰。而且，黄山舰早在2017年10月就在中国西沙群岛领海，驱离过美驱逐舰。

2017年5月，美国“杜威”号导弹驱逐舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国海军“柳州”号、“泸州”号导弹护卫舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

（柳州舰）

7月，美国海军“斯坦塞姆”号导弹驱逐舰未向中国政府申请，擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“洛阳”号、“宿迁”号导弹护卫舰，“台山”号扫雷舰和两架歼-11B战斗机当即行动，对美舰予以警告驱离。

8月，美国海军“麦凯恩”号导弹驱逐舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国海军“淮北”号、“抚顺”号导弹护卫舰当即行动，对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

10月，美国海军“查菲”号驱逐舰擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“黄山”号导弹护卫舰和两架歼-11B战斗机、1架直-8直升机紧急应对，对美舰予以警告驱离。

时隔仅三个月，黄山舰再次行动，驱离美国驱逐舰，只不过地点改为黄岩岛。作为054A型导弹护卫舰，舷号570黄山舰由我国自行研制生产，2008年5月入列南海舰队。

（黄山舰）

该舰先后执行过第2、第13批亚丁湾护航任务，与俄罗斯、丹麦、挪威等国舰艇联合实施了叙利亚化学武器海运护航，并圆满完成了战备巡逻、联演联训等数十项重大任务。

其中，在2014年12月，载有162人的亚航QZ8501航班从印尼泗水起飞后失联，后被证实坠毁在爪哇海。事发后不久，黄山舰接到任务，前往相关海域搜救。

该舰表示，尽管航经海域风浪较大，海况较差，但全舰官兵士气高昂，精神状态良好，坚持边航行边进行装备保养和搜救训练，以确保抵达事发海域后能够迅即展开搜救行动。

责任编辑：柳龙龙