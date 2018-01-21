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深圳纪委书记张子兴当选市首任监察委员会主任

深圳纪委书记张子兴当选市首任监察委员会主任
2018年01月21日 12:02 澎湃新闻
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　　原标题：深圳市纪委书记张子兴当选为深圳市首任监察委员会主任

　　21日上午，深圳市六届人大六次会议第三次会体会议上，现任深圳市委常委、深圳市纪委书记张子兴当选为深圳市首任监察委员会主任。

　　张子兴同志简历

　　张子兴，男，汉族，1966年11月生，河南新野人，1987年3月入党，1991年7月参加工作，中山大学哲学系马克思主义哲学史专业毕业，研究生学历，哲学硕士。

　　现任深圳市委常委，市纪委书记，市监察委员会主任。

　　1984.09—1988.07 中山大学哲学系哲学专业本科学习

　　1988.07—1991.07 中山大学哲学系马克思主义哲学史专业研究生学习

　　1991.07—1992.12 广州市委宣传部党员教育处干部

　　1992.12—1993.12 广州市委宣传部党员教育处副主任科员

　　1993.12—1996.05 广州市委宣传部党员教育处主任科员

　　1996.05—1998.10 广州市委宣传部宣传处副处长

　　1998.10—2001.08 广州市委宣传部文明办副主任（副处级）

　　2001.08—2002.06 广州市委宣传部文明办副主任（正处级）

　　2002.06—2005.04 广东省文明办副主任（正处级）

　　2005.04—2011.10 广东省文明办常务副主任（副厅级）

　　2011.10—2015.04 佛山市委常委、纪委书记

　　2015.04—2015.10 广东省纪委常委、秘书长

　　2015.10—2018.01 深圳市委常委，市纪委书记

　　2018.01—今 深圳市委常委，市纪委书记，市监察委员会主任

　　广东省第十二届纪委委员，深圳市第六届市委委员。

　　来源：深圳特区报

责任编辑：张玉

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