坐飞机终于不用再关机 但她一段视频让国人汗颜

原标题：坐飞机终于不用关机了！Jessie J一段视频让国人汗颜，最让人担心的事发生了！

大家都知道，坐飞机时任何会干扰信号的电子设备，都是禁止开启的。

近日，东航、海航、南航、国航等多家航空公司陆续宣布，你们的手机“解禁”啦！

1月17日晚上9点多，海南航空HU7781次，作为国内首个实现手机解禁的航班，乘务员和乘客们纷纷打开手机，大家一起欢乐合影。

@法制晚报

国航也表示，自北京时间2018年1月21日零时起，旅客可以在遵守使用规范的前提下，在国航实际承运航班上使用便携式电子设备。

这对于低头族来说，无疑是一个天大的好消息呀！没有手机，我们如何度过在飞行中的漫漫时光。

网友表示：有生之年系列终于更新了！

已经可以想象空姐发放充电宝的场景

再也不用无聊到睡觉了

朋友圈摄影大赛又多了一大题材

不过有人欢喜，也有人忧

最近在中国参加《我是歌手》的

Jessie J 结石姐近日就在INS上吐槽

坐飞机的时候，前排和左边的乘客

开手机看视频，声音太大了！

“So loud lol”

声音太大了，我的天哪！

看到边上的乘客点开视频

声音公放还看得津津有味，

结石姐不禁要问：WHY？为什么？

一些网友看过后表示：

旅途中最后的清净时光

也！没！有！了！

声音外放，

我们真的怕了……

哎，何止是结石姐呢？

想必大家在其他交通工具上，

都有遇到过声音较大的乘客吧

坐了一趟公交车

看了一出生活剧

害怕成功空中菜市场

宿舍关系紧张元素之一

别的都好说，

请不要开放飞机广场舞

这位网友这样说是有根据的

1月15日，有乘客爆料

在K787次列车前往四川达州的旅途中

有几位阿姨叔叔在列车上跳广场舞

当时有很多人在休息，

但跳舞者并未停止

地铁也是公放重灾区，

声音直接从耳根畔响起

双屏电视，你还有意见了？

所以说，虽然手机“解禁”了

但大家还是要注意周围环境，文明使用哦！

另外，手机解禁不等于随意使用手机

关于飞机上的手机解禁，

你还要知道这些事（以东航为例）：

来源：钱江晚报新媒体综合自央视新闻、法制晚报、新闻晨报、新浪微博等

责任编辑：张玉