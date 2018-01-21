特种部队开练“功夫瑜伽” 与传统瑜伽有何不同

原标题：直击：特种部队集体开练“功夫瑜伽”

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 杨小嘉 通讯员 吕远）“绷脚，腿要直，往上甩，再高，手按直，上身不要晃。”2018年1月18日，满满雄性荷尔蒙的军营里，女教员赵扬正在向官兵们展示瑜伽通身术这个“独门秘籍”。刚与柔、军人与瑜伽这两个因素的组合形成了巨大的反差。

随着实战化训练的深入推进，军人的训练任务也日趋繁重，每天基本在8小时以上，特种部队尤甚。第80集团军某特战旅的官兵由于长期大强度训练，出现了身体僵硬、柔韧和协调性差等症状，部分官兵因此还出现了伤病，制约了战斗力的提升。

为打破瓶颈，特战旅党委经多方论证和实地考察调研，了解到瑜伽通身术不仅可以疏通筋脉淤堵，调整身体用力不均、局部发力的错误运动习惯，还能排查身体的病痛点，对单兵作战能力的提升有很好的效果。

去年10月底，该旅政委武仲良邀请赵扬来到驻地为官兵们进行授课辅导，并对该旅挑选的7名骨干进行了为期20天的“特训”。如今，随着这些小教员的学成归来，该旅也掀起了军营版的“功夫瑜伽”热。

再次来到特战旅，赵扬主要是给全旅官兵进行答疑解惑。晚上7：30，大礼堂灯火通明，赵扬在给战士们示范讲解她专门为军人设计的特种兵瑜伽通身术“基础13式”、“进阶14式”。一个动作下来，大家满身大汗，坚持到最后时四肢发颤，脸上表情纠结，这让官兵对挂图中不理解的地方有了更为清晰直观的印象。

详细解析了几个高难度动作后，为了提高大家的学习兴趣和增加这套瑜伽通身术的说服力，赵扬请战士上前与她练推手，别看赵老师身材娇小，可对于力量的运用却是这些特种兵所不及的，与之互动的官兵竟无一人能敌。“主要是心理上缺乏耐心，生理上发力不对，瑜伽通身术就是能让人从心理和生理上均能得到有效锻炼的方法。”赵扬解释道。

这套瑜伽通身术和传统的瑜伽有什么不同，为何能走进军营？赵扬称，她创造的这套瑜伽通身术与传统瑜伽最大的区别就是：理论上揉合了中国哲学思想、内家拳法以及中医等中国传统文化。练习者需要根据早晚的温度、湿度和每个人的身体状况的不同，因地制宜、因人而异地练习。

比如传统瑜伽早晚都能练拜日式，而瑜伽通身术主张晚上不练；传统瑜伽主张冬季光脚穿短裤练习，而她认为必须要保暖；并且南北方人练习应该有差异，不能是同一种套路。

一开始大家对于练习瑜伽这种“女人才干的事”不以为然，然而练习过一段时后发生了改观。瑜伽集训队负责人杨冠群说，训练时很累，但完了感觉精神很好；尤其是针对腰和膝盖的病痛，能够得到有效的治疗，进而达到康复。来自大凉山的何尤说，之前跑步韧带受伤，做动作时都不敢伸直，绷得疼；在练了两个月后，现在敢伸直了。

杨冠群说，练这套动作，最难过的是前四天，每天起来人像变成一个生锈机器似的，整个人是慢动作，压腿压得几个大男人嗷嗷叫。但要能坚持下去，慢慢就能体会到训练的好处了。他经过一个多月的锻炼后，以前训练要用泡沫轴缓解肌肉酸疼的，现在跑完步用瑜伽通身术拉伸一下，第二天一点痛的感觉都没有了。

训练有效果，但也要熬得住苦，有多苦？这两个例子非常能说明情况：集训期间，为了不落下军事训练，马海比尔给自己“开小灶”，来到健身房训练时发现竟然骑不动健身车，踩一下腿像要断了似的，最后他只好跑步锻炼耐力。集训时由于练功房温度低，赵老师和助教都戴着披肩，可一到训练展开，这些小伙子就练得浑身大汗、热气腾腾的，练功房的玻璃上都是水蒸汽。因此集训官兵被赵老师戏称为“人形暖气”，那时已隆冬时节。

责任编辑：柳龙龙