这个机构跟中国最精明的一群人斗了一整年

原标题：[解局]他们跟中国最精明的一群人斗了一整年

又是一年过去了，又是一年来到了。过去这一年，作为中国资本市场最有存在感的监管机构之一，中国证监会过得并不轻松。

其一，证监会的对手们是的的确确不可小觑。长期以来，证监会最重要的任务之一，就是同中国最精明的一批人斗智斗勇。前有高中没毕业，却能与13家上市公司高管合谋，用400亿资金操纵股市，获利几十亿元的私募一哥——徐翔；后有只有大专学历，却能操纵上市公司炮制“1001项奇葩议案”，非法披露消息，操纵公司股价的神秘人物——鲜言。更别提，无数有着名校金融学背景，却只想着投机的投资人、交易员了。

其二，被骂被嘲，是证监会最基本的生存状态。有人靠着几张PPT在资本市场圈了钱然后跑到美国宣称要造车，证监会要被嘲；有人被爆从演艺圈跨界到投资界“空手套白狼”，企图用6000万撬动51倍杠杆”收购影视公司，证监会要被怼；两市涨停之上，要骂证监会；跌停之下，也要骂证监会。证监会主席这个位置，更是个“高危”职业，动不动就被“挂”上网……毕竟，对于广大投资者来说，还有什么事能比骂证监会更能宣泄情绪的呢？

话说回来，众口难调。中国人口基数大，近2亿股民，证监会要想不招人嫌弃，也是不容易的。正如证监会主席刘士余的说法：“忠言逆耳利于行……证监会党委和我本人会因为某件事掉几根羽毛，但与保护投资者这一天大的事比，掉几个羽毛算什么呢，只要把投资者合法权益保护好，掉的几根羽毛还会长出来。”

客观来说，2017年一整年，证监会的确是卯足了劲儿，与各“资本大鳄”“野蛮人”“妖精”旷日鏖战，打出了一记精彩的战役。前两天，证监会在官网上公布的2017年证监稽查20起典型违法案例就是典型代表。而这其中的故事，情节之奇葩，主人公之腹黑，运作手法之复杂，哪怕是世界上脑洞最大的作家，也未必能写得出来。

不信？我们根据这20起案例做了梳理，一起来看看呗。

Story 1。 “1001项奇葩议案”

看到小标题，你一定很想知道那1001项议案到底有多奇葩吧？但是在这之前，我们得先来谈谈这段故事的“大男主”——鲜言。

用业内人士的话来说，此人“神秘莫测”，网上信息寥寥，可信度也不高。比如，根据其执掌的公司多伦多股份的简介，他于2011年7月出任精九资产管理有限公司董事，但是根据公开资料显示，精九2011年11月15日才成立。这就是说，鲜言是在公司还未成立的时候就任职了？比较靠谱的说法是，鲜言曾经是北京一家律所的律师，但是“不知道为什么，突然成为了一家上市公司董事长”。

多伦多股份这家公司同样不简单，有过11次更名的历史：福建豪盛→ST豪盛→福建豪盛→利嘉股份→G利嘉→G多伦→多伦股份→匹凸匹→ST匹凸→*ST匹凸→岩石股份。

Anyway， 这都不是重点，重点是鲜言的另一家公司慧球科技在去年年初，曾流出一份1001项临时股东大会的奇葩议案。有多奇葩呢？应该说，除了跟股东大会职权范围无关，跟其他都可能有关。比如：“关于坚持钓鱼岛主权属于中华人民共和国的议案”、“关于公司建立健全员工恋爱审批制度”、“关于调整双休日至礼拜一礼拜二的议案”、“关于第一大股东每年捐赠上市公司不少于100亿元现金的议案”、“关于大股东对中小股东以10000元每股进行全额回购议案”等。

这样公然挑衅上交所和证监会的行为自然不会被轻饶。经过一系列查证，鲜言最终被证监会开出34.69亿元罚单，并采取终身证券市场禁入措施。由于证监会2016年全年的罚款金额才只有42.8亿，这一处罚也被媒体总结为“一个人承包了证监会一年罚单”。

部分奇葩议案

Story2。 频繁遭“变脸”的业绩

相较于鲜言这样公然挑衅，有些公司及其实际控制人则显得“聪明”许多。尽管，最终的结果常常是聪明反被聪明误。

众所周知，对于上市公司来说，业绩就是命根子。一般业绩预期好，股票上涨；业绩预期一旦差，各个股东闻风而动、撤资减持也十分常见。那么，如果一家公司的大股东已经明确知道这家公司业绩会有大幅度下滑，自己手里握有的股票将面临暴跌，他会怎么办？

一家叫做山东墨龙的公司干了这么件事儿。2016年10月发布公告时，称第三季度盈利800万余元并预计全年盈利。但是到了2017年2月，却突然修正公告称，预计2016年全年亏损4.8亿至6.3亿元。短短2个月，业绩就相差了6亿元人民币。这背后玄机何在？

其实，就在业绩“变脸”之间，公司实际控制人、董事长张恩荣及其子总经理张云山以大宗交易的方式抛售了3824万元。哦，原来是为自己套现创造条件啊……这波 “反手为云覆手为雨”的资本运作手段，你get到了吗？

不过，从现实情况来看，业绩并非影响股价的唯一因素，有时候，相较于实打实拼出来的业绩，一些所谓的“利好消息”对于投机者而言，可能更重要。毕竟，消息总有真有假，而这真真假假之间，可做文章的地方就多了去了。

一家叫做保利国际的公司，就曾在2015年1月至8月连续对外发布了5项对外投资公告，营造出公司捷报频传的氛围。只是这发公告的时候恨不得昭告天下，等到所有投资确定告吹了，他们却一个字都没跟投资人披露。问题是，没有投资哪来回报？没有回报哪来分红？没有分红投资人会察觉不到？最终怎样，你们懂的！

如此把投资人当傻子，把监管机构当透明，最终自然不会有好果子吃。根据证监会的文件，去年共处理这类案件64件，无一不给予了重罚。

Story3。 内幕“加持”的交易

还有一种人，看起来吧，斯斯文文、眉清目秀的，职位不高，行事也很温和，你要去他账户查，很难查出什么大问题出来。但是，就是这种人，往往能利用身边的人作掩护，干出一些特别出格的大事儿出来，《人民的名义》中“小官巨贪”的赵德汉如是，现实生活中的冯小树、李一男、张健业亦如是。

被证监会顶格处以2.51亿罚款，并采取终身市场进入措施的冯小树就是一代表人物。冯小树，官不大，前深交所工作人员，股票发审委兼职委员，但他却利用职务之便，突击埋伏拟上市公司，以岳母、配偶之妹的名义违法持有、买卖多家公司的股票，获利金额达2.48亿元。

冯小树

如出一辙的，还有华为原副总裁、时任北京牛电科技有限责任公司董事长李一男，从“华中数控”总裁处得知将有重大资产重组的内幕消息，随即用他们账户大量买入“华中数控“股票，并暗示其妹妹同期买入部分；时任太平洋资管公司权益投资部经理李雪，利用职务便利获取的股票交易等未公开信息，与其管理的保险投资组合账户趋同交易，涉及73只股票，累计成交金额7.66亿余元，非法获利428万余元。

最终，李一男被判有期徒刑两年六个月，没收所得并处罚金700余万元，李雪则被处以有期徒刑五年六个月，并处以500万元罚金。

“除了上面说的这些，每年老鼠仓、私募基金领域违约、‘短线坐庄’的奇葩案件都有不少”，用业内人士的话来说，“这些年的案件简直可以出一本资本市场的《一千零一夜》了”。以稽查部门为例，去年一年，单是受理各类违法违规有效线索就有625件，全年新增重大案件90起，同比增长一倍。

A股市场起步晚，相较于美股、欧股还不那么成熟，加之一直是以散户为主的投资结构，出现这类事件也是有原因的。可以预见的是，在接下来的A股市场，这类案件还会持续出现。对于证监会来说，要想“保护好投资者权益……长出新的羽毛”，恐怕还会有不少艰苦的战役要打。

那怎么办？

打呗，“妖精”不抓住，资本市场怎么能风清气正？

文/雪山小狐

责任编辑：柳龙龙