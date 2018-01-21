县官遭遇“桃色陷阱” 待女方怀孕后还出面铲事儿

原标题：县官遭遇美人计之后

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）日前，安徽县处级干部钱士利犯滥用职权罪、受贿罪一案被驳回上诉，维持原判。2017年9月29日，此人一审获刑2年2个月。

看法新闻记者注意到，他曾身陷“桃色陷阱”，被小混混威胁。对方为拿到水面管理权，出钱安排一女子与其开房，待到怀孕后还出面铲事儿。

钱士利忏悔道：“我悔恨，悔恨自己没有经受住金钱和美色的诱惑，一失足成千古恨。”

（钱士利）

小混混为承包业务，安排女子引诱官员

钱士利，1961年3月12日出生于安徽省蚌埠市，此前曾担任五河县沱湖省级自然保护区管理处原主任、原党工委副书记，沱湖乡原党委书记。

2017年9月29日，钱士利因犯滥用职权罪、受贿罪，一审获刑二年二个月。钱士利不服，提出上诉。2017年12月18日，蚌埠中院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

看法新闻记者注意到，钱士利犯罪的根源竟是女色。他忏悔时称：没有经受住金钱和美色的诱惑，一失足成千古恨。我悔之过，我痛之过，我恨之过……

原来，2014年，为解决保护区水面被偷捕、破坏环境等问题，管理处决定聘请第三方来管理保护区水面。不法分子则盯上了这发财机会，担任主任的钱士利自然成为了被围猎的目标。

判决书显示，2014年，沱湖乡西坝口村村民欧帅、董某安排某酒店女服务员张某与钱士利发生了不正当关系。据欧帅证实，在张某与钱士利发生性关系后，付给张某两万元。拿着监控录像，欧帅等人就像是拿到了“金牌令箭”，用这个作为要挟，向钱士利表达了想承包保护区水面的想法。

（纪检部门通报钱士利违纪情况）

因害怕情况公开对其造成不利影响，钱士利告诉欧帅，不要把事情捅出去，做事要有分寸。并且暗示，欧帅需要以公司的名义与管理处签订管理协议。2014年6月，欧某注册成立公司，并担任法人代表。公司成立后，钱士利召集开会，提出将保护区水面交给欧帅成立的公司管理。

此外，在与钱士利发生关系后一个月左右，张某发现自己已经怀孕。在知道这一消息后，钱士利授意欧帅等人处理此事。随后，欧帅支付给张某3万元后，要求其堕胎，并写下文字，表示不再与钱士利联系。

在悔过书中钱士利提到自己身陷“桃色陷阱”充满了悔恨和无奈，“我这一生中所做最恶心、最不愿提起的事，就是与欧帅、张某的交往，他们的所作所为卑劣、阴险、可耻，他们为了利益不择手段，而我作为一名有20多年党龄的县处级老同志，却被一个玩世不恭的小混混所把控……”

担心丑事曝光，竟然多次庇护混混

据欧帅供述，他和张某2010年就已认识。2014年5月的一天早上，他在街上遇到了张某，聊了几句，然后聊到了她和钱士利的关系，她说钱对其有意思。

欧帅突然想到，如果她和钱士利发生相关性的话，以后有什么事情找她就可以了。当天下午，欧帅就去找了董某商量。对方提出，要不花点钱，让她和钱士利发生关系。他们将张某约到车里，说：你要是和钱士利发生性关系，就先给你几万块买东西。

张某说，你把我当什么人了，考虑考虑再说吧。一个星期后的一个晚上，张某打电话告诉欧帅，她昨晚已经和钱士利发生性关系了，还调取了她和钱士利一起进入房间的视频。

几天后，张某打电话说她怀孕了，是钱士利的。为证实真的怀孕，她还把彩超的单子拿给欧帅看，对方就把3万块钱给她了。

看法新闻记者注意到，这桩看似下套的陷阱，其实背后还有故事。原来，张某说，其实她早在2010年就已经认识欧帅，并发生过两性关系，后来他老婆闹，就分手了。待到对方要求她联系钱士利时，借口是找他喝喝茶。随后，她开好房等待钱士利到来。

大概晚上七点多钟，钱士利来到酒店，而张某自己喝酒喝多了，头疼。待到钱士利给其烧水时，因为水壶的盖子坏了，放在底座上时水溅到钱士利的脸上，她就给他擦，之后就发生了性关系。

此后，钱士利因害怕自己“丑事”被公开，对欧帅的违规行为视而不见。也正是因此，引起群众的不满，并造成了恶劣的社会影响。

据安徽省纪委关于钱士利的案例剖析中披露，欧帅在如愿拿到保护区水面管理权后，渐渐把原本目的暴露出来，违反合同规定私自捕鱼、放养螃蟹，为谋私利不惜大肆破坏沱湖生态环境。群众多次反映违规行为，但钱士利因害怕自己“丑事”被公开，没有采取有效手段加以制止。在五河县组成调查组进行调查期间，钱士利故意以群众反映缺乏事实依据，向调查组隐瞒欧帅违规情况。

这样不负责任的处理意见得不到群众的认可，群众越级访、进京访时而发生，并多次在报纸、网络等载体反映，造成恶劣社会影响。因社会反响强烈，管理处要求欧帅退出沱湖水面的管理，欧帅不服，向五河县人民法院起诉管理处违反协议约定，要求继续履行合同。

诉讼中，钱士利依然没有向法庭举证欧帅存在违反协议私自养蟹、捕鱼的事实，造成管理处败诉，合同继续履行，给政府形象，给沱湖的生态环境保护工作都造成极为恶劣的影响，也极大损害了群众对党和政府的信任。

收15万好处费，违规发放补偿款



看法新闻记者注意到，在钱士利的犯罪事实中还包括擅自发放围网拆迁款79元余元，并收受15万元的贿赂。

2012年年底，个体养殖户刘红旗在承包沱湖水面合同即将到期前，找到钱士利提出续包请求。同年12月12日，钱士利主持沱湖乡党政联席会议，决定延长刘红旗一年承包时间，并且给予刘红旗18.8万元的费用减免。但是会后，钱士利未安排签订协议，也没有明确双方的权利义务。

事成之后，刘红旗为了感谢钱士利的支持和关照，多次向其行贿。2013年中秋节前，刘红旗送给钱士利5万元。“因为这是第一次收到大额现金，所以害怕是第一反应，退回是强烈和直接的反应，当多次退还不掉，又没有什么事情发生时，占有欲越来越占上风，害怕也就渐渐淡化。 ”钱士利表示。

2013年10月，五河县对沱湖下游水域围网开展整治，在2013年12月底前主动拆除围网的，根据每户用于围栏养殖的主网长度给予拆除围网设施补偿。但未交或欠交水面承包费的、逾期围网没有拆除完毕的，不予补偿。

钱士利任整治工作领导小组第一组组长，具体负责沱湖乡围网整治工作。而钱士利在明知刘红旗承包合同已经到期，并且未缴齐2011年至2013年所欠水面承包费的情况下，未向有关部门、领导请示，签字同意发放刘红旗围网拆除、船只拖运补偿共计790220元。

之后的2014年春节、中秋，钱士利两次收受刘红旗送现金，每次5万元。除现金外，刘红旗还多次送给钱士利五粮液、中华烟以及水产品等。

2016年3月，钱士利因欧帅管理水面一事被纪检委调查，担心收受贿赂的事情败露，决定将15万元的现金退给刘红旗。

囹圄之中的钱士利忏悔道，“我悔不当初，可哪里去找后悔药，我自取其辱，可回头的路已成为了我人生的一面耻辱墙。往事不堪回首，我想痛改前非可现实无力挽回，等待我的将是法律的惩处。 ”

责任编辑：柳龙龙