湖南6厅官同日被办 仅1人不涉权色钱色交易(图)

原标题：6厅官同日被办，仅1人不涉权色钱色交易

法制晚报·看法新闻（记者 李洪鹏 编辑 岳三猛）1月20日，湖南纪委发布消息称，李政科、汤新华、龙秋云、黄明、宋伟杰、曹明强等6名厅官因严重违纪被开除党籍，并移送司法。

看法新闻记者注意到，上述6人除了均对抗组织审查、涉嫌受贿犯罪外，其中5人（除了龙秋云）大搞权色、钱色交易。并且有3人均爱打高尔夫，龙秋云甚至到了“长期沉溺”的地步。

（龙秋云）

有人利用执纪审查权力敛财

今年60岁的李政科是湖南祁县人，离退休还差2月时，因违严重违纪被纪委调查。1985年，年仅27岁的他进入湖南省政府办公厅任农业处干部。随后的12年间，其工作一直与农业相关。

2007年，李政科进入纪检系统，任省监察厅副厅长，并于2012年升为湖南省纪委副书记，2017年11月1日落马。

看法新闻记者注意到，其曾在当地2016年的新闻发布会上最后一次亮相，通报了李亿龙、马勇、罗毅等一批严重违纪案件。

而在暗地里，他却违反工作纪律，执纪违纪，插手和干预执纪审查工作。并且不珍惜组织多次给予的教育挽救机会，与他人串供，对抗组织审查。同时，此人还多次出入会所，接受老板安排的打高尔夫、旅游，并在土地出让、工程承揽、医疗设备和药品采购等方面牟利。

另外一名被双开的纪检内鬼是湖南省纪委原纪检监察四室主任曹明强。1953年8月出生他是湖南湘乡市人，历任衡阳市交警支队党委副书记、政委，省纪委行政效能监察室主任等职。

2010年12月至2013年10月，他获任省纪委纪检监察四室主任（副厅长级），此后退休。2017年6月1日，曹明强落马。

当地纪委通报称，此人对抗组织审查，搞封建迷信活动，搞权色交易。并在企业经营、工程承揽、土地出让、执纪审查等方面为他人谋取利益，并收受巨额财物等，涉嫌受贿犯罪。

有人爱洋酒，喝醉了就骂人

除了两名纪委“内鬼”外，此次还有2名国企老总被双开，他们分别是湖南高新创业投资有限责任公司原董事长黄明和现代投资股份有限公司原董事长宋伟杰。

这俩人都曾对抗组织审查、钱色交易。此外，黄明多次接受私营企业主安排的打高尔夫球和旅游活动，并在资金拆借、投资经营等方面为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

（黄明）

至于宋伟杰，他在选人用人上搞“一言堂”，为特定关系人谋取人事利益，并在企业债券发行等方面为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

公开报道显示，现代投资成立于1993年，1999年在深交所挂牌交易，主营高速公路建设、经营及管理，是湖南省属公路上市公司。2001年，年仅35岁的宋伟杰调任现代投资，2002年正式出任董事长一职。

（宋伟杰）

大权在握、喜欢骂人，是现代投资办公室工作人员林晓对宋伟杰最深的印象。“公司里什么人都可能挨骂，经常有高管被骂得狗血淋头，还不敢吭一声。”知情人士称，宋伟杰嗜酒，只喝洋酒，而且一般只用6两的大口杯喝酒。“老板酒量好，但是也架不住喝得多，一喝就醉，然后就是骂人。”

有人长期沉溺于打高尔夫球

其余被双开的2人分别是省委统战部原副部长汤新华、省广电网络控股集团有限公司原董事长龙秋云。

今年57岁的汤新华是湖南长沙人，最初是省民政干校老师，历任省委统战部办公室主任科员、副主任，联络处副处长、处长，等职。2012年2月起，任湖南省委统战部副部长。

通报显示，此人竟然为多名非公经济人士谋取政治利益并收受巨额财物，严重损害了清清爽爽的政商关系，并涉嫌受贿犯罪。

龙秋云生于1963年，湖南常德人，系广电系统“老兵”，1985年就进入湖南电视台工作，历任湖南电视台记者、湖南电视台办公室主任、湖南电视台广告部主任等职。

公开报道称，谈及龙秋云，至少有两件事被广泛提起：一是在上世纪90年代中后期带领团队开创国内传媒企业进入资本市场的先河；二是实施湖南全省有线电视网络整合，打造全省“一张网”的格局。

通报显示，此人在选人用人上搞“小圈子”，长期沉溺于打高尔夫球，用公款送礼；并在房地产开发等方面为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

责任编辑：柳龙龙