这个中心和这工程同日在京诞生 均与网络教育有关

原标题：当先行者！这个中心和这项工程同一天在京诞生，均与网络素养教育有关

来源：千龙网

千龙网北京1月21日讯（记者 王杰婷）1月19日下午，由北京市互联网信息办公室、首都互联网协会指导，北京联合大学主办，首都互联网协会新阅盟、千龙网新媒介素养学院支持的“北京联合大学网络素养教育研究中心成立仪式暨网络素养教育七进工程首期宣讲班”在北京联合大学举办。北京市互联网信息办公室、北京联合大学、千龙网的有关领导和负责人出席活动并致辞。北京联合大学师生近200人参加了活动。

据介绍，北京联合大学网络素养教育研究中心是我国第一家以提高全民网络素养、办好网络教育为主的集科研、教学、社会服务为一体的研究中心。中心将围绕应用性开展网络素养相关研究，编写网络素养培训教材、学术专著，开展网络素养标准的分人群研究，探索新媒体人才培养创新模式，对外推广我国网络素养教育成果等。

图为北京联合大学校长李学伟致辞（千龙网记者 王杰婷摄）

“网络素养教育研究中心力争成为北京市开展网络素养教育的高端智库。”北京联合大学校长李学伟在致辞中表示，网络素养教育研究中心还将积极投身公益事业，配合网络素养教育七进工程，走向社会，为网民提高网络素养服务。

北京市互联网信息办公室网络文化处负责人刘晓红致辞（千龙网记者 王杰婷摄）

北京市互联网信息办公室网络文化处负责人刘晓红致辞说，加强网络素养教育是新时代的需要，北京联合大学成立网络素养教育研究中心，可以说正逢其时。网络素养内容丰富，涉及知网、触网、融网等方面，千龙网将实施“网络素养教育七进工程”，研究中心在这方面加强合作，相信会大有可为。

图为北京联合大学网络素养教育研究中心揭牌仪式（千龙网记者 王杰婷摄）

北京联合大学网络素养教育研究中心揭牌仪式之后，举行了网络素养教育七进工程首期宣讲班，标志着千龙网“网络素养教育七进工程”正式启动。

图为北京联合大学新闻与传播系教授杭孝平为师生解读“网络素养标准十条”（千龙网记者 王杰婷摄）

千龙网“网络素养教育七进工程”由北京市互联网信息办公室、首都互联网协会指导，千龙网创办和实施。据千龙网总裁、总编辑黄庭满介绍，“网络素养教育七进工程”是北京市网信办、首都互联网协会和千龙网深入贯彻习近平总书记在十九大报告中提出的“办好网络教育”要求而推出的一项具体举措，2018年，将采取多种形式，组织实施网络素养教育进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络，推动全社会提升网络素养，让互联网更好地造福社会。

图为网络素养沙龙环节（千龙网记者 王杰婷摄）

“网络素养教育七进工程”首期宣讲班在北京联合大学举办，是网络素养教育进校园的组成部分。北京联合大学新闻与传播系教授杭孝平以“网络素养标准十条解读”为主题，为该校师生详细解读了如何提高自身网络素养等内容。在网络素养沙龙环节，北京联合大学教师李彦冰和吴惠凡与五位学生就自身对网络的认识展开了对话交流。

责任编辑：张玉