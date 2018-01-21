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侯建军任云南省高院代理院长

侯建军任云南省高院代理院长
2018年01月21日 14:14 云南网
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　　原标题：[快讯]侯建军任云南省高级人民法院代理院长

　　云南网讯（记者 瞿姝宁）1月21日上午刚刚闭幕的省十二届人大常委会第三十九次会议决定：任命侯建军为云南省高级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员，决定侯建军为云南省高级人民法院代理院长。

责任编辑：张玉

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