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人民日报提醒：123年前的今天 日本窃我钓鱼岛

人民日报提醒：123年前的今天 日本窃我钓鱼岛
2018年01月21日 14:17 环球网
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　　原标题：人民日报提醒：123年前的今天，日本窃我钓鱼岛！

　　今天早上，人民日报官方微博发出了一组图，提醒读者，123年前的今天，日本窃取了钓鱼岛⬇️

1894年中日甲午战争，中国战败。

　　1894年中日甲午战争，中国战败。

　　1895年1月14日，日本明治政府秘密决定将钓鱼岛“纳入日本领土”。

　　1月21日，日本内阁再次讨论，决定强行占领钓鱼岛。

　　钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土，中国最早发现、命名并利用钓鱼岛。

　　钓鱼岛，中国的！

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责任编辑：张建利

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