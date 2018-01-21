原标题：人民日报提醒：123年前的今天，日本窃我钓鱼岛！
今天早上，人民日报官方微博发出了一组图，提醒读者，123年前的今天，日本窃取了钓鱼岛⬇️
1894年中日甲午战争，中国战败。
1895年1月14日，日本明治政府秘密决定将钓鱼岛“纳入日本领土”。
1月21日，日本内阁再次讨论，决定强行占领钓鱼岛。
钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土，中国最早发现、命名并利用钓鱼岛。
钓鱼岛，中国的！
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