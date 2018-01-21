党校教授：中国与世界的关系发生了历史性的反转

原标题：超越西方，中国走上了这样一条路

原创 2018-01-21 曹立 国是直通车

历史性的反转。

曹立（张文晖摄）

中国与世界的关系发生了历史性的反转

中国和世界的关系其实是一个彼此需要、彼此塑造的过程。伴随改革开放40年，中国和世界的关系已经发生了历史性的反转，中国已经从对外开放走向打造人类命运共同体。

刚改革开放时，中国在努力融入世界经济，嵌入世界经济，那时候的中国是从属于世界的。

但是如今，中国提出“一带一路”倡议，提出打造人类命运共同体，更多的是塑造世界，引领全球化。

中新社发 卢威 摄

这个过程中，既可以说中国道路在全球化进程中逐渐形成，也可以说，中国在参与全球化进程当中走出的道路是在塑造全球化。

我们讨论全球化视域下的中国发展道路，实际上就是在讨论全球化、现代化的道路。

十九大报告中讲到中国特色社会主义进入新时代有“三个意味着”。其中一个是意味着为发展中国家走向现代化开辟了一条新的路径。

十九大报告中在讲新时代时用了五个时代来说明，特别讲到最后一个时代，说中国日益走进世界舞台中央，不断为人类做出重大贡献的时代。

中新社发 宋福来 摄

近日读了由甘肃省委党校经济社会发展研究所所长、教授张建君撰写的《全球化视域下的中国发展道路研究》一书，该书就用轻松易懂的语言对中国引领全球化作出分析和阐释，这个引领既包含中国道路、中国发展方案，也包括中国智慧。同时，也对进入新时代以后，中国在引领全球化中能够提供什么样的中国方案进行分析，这是空间纬度上的探讨。

此外，该书还从历史的纬度上讨论了曾经的东亚模式、拉美模式，包括欧美模式在全球化进程中的经验和教训，以及对中国的启示。我认为，这是非常有意义的，特别是在当下，逆全球化背景下，中国作为全球化的引领者，吸取经验和教训才能更好的前行。

中国现代化道路不同于西方的四个表现

今年是改革开放40周年，中国道路将中国特色社会主义推进到一个现代化建设的新时代，中国人民正在经历从富起来向强起来的又一个伟大历史跨越，在此过程中，中国道路备受世界瞩目。

而中国目前诸多表现似乎都预示着，如今的中国已经在走一条超越西方传统的现代化道路。主要表现在以下几个方面。

国是直通车 张文晖/摄

第一，中国在参与全球化进程当中已经开始塑造全球化，从被动已经变成了主动。

第二，中国现代化进程当中要处理好经济发展和环境保护的问题。西方的工业现代化是完成了工业化才面临环境问题，就是所谓的先污染后治理。而中国是在工业化推进过程中植入生态文明的理念，虽然中国也面临了一定的污染问题，但已注意到，并引起了重视。

第三，在现代化进程当中怎样处理好财富的创造和财富的分配问题，也就是处理好效率与公平的关系，这个是很重要的。中国在探索走一条新的发展路径：中国的现代化要实现共享发展。

第四，中国现代化进程中积极探索城镇化与乡村之间的协调问题。城镇化和工业化是现代化非常重要的两个方面。西方推进工业化进程时，城镇化率达到70%，基本进入城镇化后期，才出现了所谓的逆城镇化。但是中国虽然目前才处于城镇化的中期阶段，逆城镇化趋势已经表现的越来越明显。所以中国在继续推进城镇化进程时提出乡村振兴战略，这实际上就是为了防止出现推进城镇化中出现城、乡对立的问题，从而更好的实现协调发展。而中国现在提出实施乡村振兴战略，意味着要走出一条跟西方城镇化完全不同的现代化道路。

（本文作者系中央党校经济学部副主任、教授）

责任编辑：刘德宾 SN222