省部级异地大调整：近两天10个省份政府副职履新

原标题：省部级异地大调整

来源： 政事儿News

近两天，全国共有10个省级政府副职履新，涉及14人。

今天（1月21日），云南、海南分别任命2名副省长。

21日下午，海南省第五届人民代表大会常务委员会第三十五次会议在海口召开。会议决定任命刘星泰同志、彭金辉同志为海南省人民政府副省长。

此前，刘星泰职务为山东省日照市市委书记；彭金辉为昆明理工大学校长。

刘星泰出生于1963年，山东利津人，此前仕途集中于山东省内，早年主政滨州市的无棣县、沾化县，2009年调任山东省委组织部副部长，2015年起先后任日照市长、市委书记。

彭金辉是云南景东人，彝族，为中国工程院院士，是一名教育系统官员，此番履新前，在云南有29年的从教生涯，先后担任云南民族大学、昆明理工大学校长。

21日上午闭幕的云南省十二届人大常委会第三十九次会议决定：任命王显刚、张国华为云南省人民政府副省长，接受何金平辞去云南省人民政府副省长职务。

“政事儿News”注意到，云南新任命的两名副省长，也为异地调任，且此前工作经历未离开家乡。

王显刚此前任重庆市委常委、市委秘书长。

据公开资料，王显刚是重庆江津人，曾任四川省江津市副市长，重庆成为直辖市后江津市划归重庆，王显刚在重庆任云阳县委书记、市委组织部副部长等职。2015年跻身市委常委，担任万州区委书记，去年6月任市委秘书长。

张国华此前任江苏省徐州市委书记。

他是江苏苏州人，1964年11月出生，1987年毕业后一直在江苏工作，1989年任苏州市政府副秘书长，此后主政昆山、南通、徐州3市，2016年1月任徐州市委书记直至此番履新。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，包括云南、海南在内，近两天共有10个省份政府副职履新，均为异地调任，人数达14人。

刘星泰简历

刘星泰，男，1963年1月生，汉族，山东利津人，省委党校研究生学历，1983年7月参加工作，1986年9月加入中国共产党。

1980.09--1983.07山东省机械工业学校机械制造专业学习

1983.07--1984.08山东省沾化县农业机械厂技术员

1984.08--1989.05山东省沾化县人大常委会办公室秘书、调研科科员

1989.05--1992.10山东省沾化县永丰乡副乡长

1992.10--1995.05山东省沾化县下洼镇党委副书记、镇长

1995.05--1997.12山东省沾化县下洼镇党委书记

（1992.08--1995.06中央党校函授学院大专班经济专业在职学习）

1997.12--1999.04山东省沾化县委常委、下洼镇党委书记

（1996.09--1999.01山东省委党校业余本科班经济管理专业在职学习）

1999.04--2000.01山东省滨州地委办公室副主任

2000.01--2001.03山东省无棣县委副书记

2001.03--2003.01山东省无棣县委副书记、副县长

2003.01--2004.12山东省无棣县委副书记、县长

（2000.09--2003.06山东省委党校在职干部研究生班经济管理专业学习）

2004.12--2005.02山东省无棣县委书记

2005.02--2006.12山东省无棣县委书记，县人大常委会主任

2006.12--2009.02山东省淄博市委常委、组织部部长

2009.02--2013.03山东省委组织部副部长

2013.03--2015.02山东省机构编制委员会办公室主任

2015.02--2016.09山东省日照市委副书记、市长

2016.09--2018.01山东省日照市委书记兼市委党校校长

2018.01--海南省副省长

彭金辉简历

彭金辉，男，1964年12月生，彝族，云南景东人，研究生学历，工学博士学位，中国工程院院士，教授，1988年6月参加工作，1989年7月加入中国共产党。

1981.09--1985.07昆明工学院冶金系有色金属冶金专业学习

1985.07--1988.06昆明工学院冶金系有色金属冶金专业硕士研究生学习

1988.06--1992.01昆明工学院冶金系助教（其间：1989.09--1992.01昆明工学院冶金系有色金属冶金专业在职博士研究生学习）

1992.01--1997.03昆明理工大学冶金系教师（其间：1994.09--1996.09德国卡尔斯鲁厄研究中心博士后）

1997.03--2000.06昆明理工大学冶金系副主任、党总支副书记（其间：1999.06--2000.06英国布耐尔大学博士后）

2000.06--2003.08昆明理工大学材料冶金学院院长

2003.08--2004.01昆明理工大学校长助理

2004.01--2013.09昆明理工大学副校长

2013.09--2016.02云南民族大学校长、党委副书记

2016.02--2018.01昆明理工大学校长、党委副书记

2018.01--海南省副省长

王显刚简历

王显刚，男，汉族，1963年3月生，重庆江津人，中央党校研究生，农业经济师，1981年8月参加工作，1985年9月加入中国共产党。

1979.09四川省江津地区农业学校农业经济专业学习

1981.08四川省江津县石蟆乡农经员

1984.04四川省江津县农牧渔业局农经指导站副站长

（1982.09-1987.06西南农业大学农业经济系农业经济管理专业本科函授班学习）

1989.05四川省江津县农牧渔业局副局长

1992.08四川省江津市农牧渔业局副局长

1994.09四川省江津市德感镇党委书记

1995.10四川省江津市副市长

1997.06重庆江津市副市长

2000.03重庆市云阳县委副书记、副县长、代县长

2000.04重庆市云阳县委副书记、县长

2002.01重庆市云阳县委书记（其间：2002.03-2005.01中央党校在职研究生班经济学专业学习；2004.09-2005.01中央党校县委书记进修班学习）

2006.05重庆市委移民工委副书记，市移民局局长、党组书记

2013.11重庆市委组织部副部长（负责常务工作，正厅局长级），市委巡视工作办公室副主任（兼）

2015.04重庆市委常委，万州区委书记（兼）

2017.06重庆市委常委、市委秘书长

2018.01云南省副省长

张国华简历

张国华，男，1964年11月生，汉族，江苏吴江人，大学学历，1985年6月加入中国共产党，1987年8月参加工作。

1983.09苏州师范专科学校生化系生物专业学习（中期选拔入南京师范大学生物系学习）

1985.09南京师范大学生物系学习

1987.08苏州师范专科学校生化系见习教员、助教

1989.09共青团苏州市委青工部工作人员

1991.10苏州市青年联合会副秘书长（副科级）

1992.06共青团苏州市委机关事业管理部副部长

1993.04共青团苏州市委青工部副部长（其间：1992.05-1993.05赴吴江市八坼镇挂职任党委书记助理）

1993.12共青团苏州市委青工部部长

1995.08苏州市物资局体改办负责人（正科级）

1996.04苏州物资控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理

1998.03苏州市政府副秘书长、市政府办公室党组成员（其间：1995.09-1998.05苏州大学法学院国际经济法研究生班学习）

2002.12昆山市委副书记，市政府代市长

2003.01昆山市委副书记，市政府市长（其间：2004.07-2004.09参加省高级管理人才公共管理研究班赴德国培训）

2005.12昆山市委副书记，市政府市长，昆山经济技术开发区管委会主任（副厅级）

2006.06昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记（副厅级）

2006.12昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记、江苏昆山花桥经济开发区党工委书记

2011.01昆山市委书记、昆山市人大常委会主任、昆山经济技术开发区党工委书记、江苏昆山花桥经济开发区党工委书记

2011.04南通市委副书记

2011.05南通市委副书记，市政府代市长、党组书记

2012.01南通市委副书记，市政府市长、党组书记

2016.01徐州市委书记

2018.01云南副省长

责任编辑：刘德宾 SN222