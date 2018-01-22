北京市政协十三届一次会议今开幕 会期6天半

原标题：市政协十三届一次会议今开幕 会期6天半 共安排8次小组会和1场记者会

北京晨报讯（记者 王歧丰）今天下午，市政协十三届一次会议将正式拉开帷幕，会期6天半。759名委员将围绕“落实北京城市总体规划，提高城市精细化管理水平”等问题建言献策。会议期间还将听取并讨论政府工作报告、两院工作报告等内容。

据市政协相关负责人介绍，为开好这次会议，市政协于2017年10月19日成立了大会秘书处，在近3个月时间里，就大会的各项准备工作进行认真研究、协调和落实。各个职能组各司其职，相互协作，分别制定了详细的工作计划并进行了精心的实施。目前，政协委员已接受了会前培训，大会的各项筹备工作也已基本就绪。

大会的主要议程包括听取并审议政协北京市第十二届委员会常务委员会工作报告，审议政协北京市第十二届委员会常务委员会关于提案工作的报告。

列席北京市第十五届人民代表大会第一次会议第一次全体会议和第四次全体会议。听取并讨论北京市人民政府工作报告；讨论北京市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告、北京市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告；听取并讨论北京市高级人民法院工作报告、北京市人民检察院工作报告。

选举政协北京市第十三届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员。审议通过关于政协北京市第十二届委员会常务委员会工作报告的决议。审议通过关于政协北京市第十三届委员会第一次会议政治决议。

市政协相关负责人还介绍了会议期间主要活动安排。1月22日上午将召开预备会，下午举行开幕式。本次大会共安排8次小组会和1场记者会。1月25日上午，还将围绕“落实北京城市总体规划，提高城市精细化管理水平”和“发挥科技创新引领作用，汇聚首都发展新动能”举行专题座谈会。下午举行大会发言，由市各民主党派、工商联、无党派代表人士和部分界别的委员代表就首都经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题以及人民群众关心的热点、难点问题发表意见建议。

1月27日下午举行联组会，分别就加快全国文化中心建设、构建超大城市治理体系、加强社区治理和社区服务体系建设、改善首都生态环境、加快推进健康北京建设5个议题进行讨论。1月28日下午进行大会选举，之后举行闭幕式。会议召开期间，市委市政府领导将到会听取意见并与委员进行交流。

来源：北京晨报

责任编辑：柳龙龙