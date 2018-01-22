安徽蒙城供电施工现场电线杆坠落砸中轿车 1死4伤

原标题：蒙城：供电施工突发意外 致1死4伤
@蒙城发布1月22日消息，2018年1月21日19时许，湖南昌达输变电公司在蒙城实施一供电项目，施工期间不幸突发意外情况，电线杆坠落砸中一辆轿车，并导致附近5名群众受伤，其中1人经抢救无效死亡。目前，4名受伤群众正在医院接受治疗，生命体征平稳。
事件发生后，蒙城县委、县政府立即指示相关部门全力做好伤员救治工作，并责成安监、公安、供电等单位主要负责同志立即赶往现场进行处置。同时，县政府当晚迅速召开多部门联席会议，第一时间成立事件处置领导小组，研究部署处置、调查和善后工作，并连夜展开进行。
目前，事件调查和善后处置工作正在紧张有序进行中。
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