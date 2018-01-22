300亿集资骗局崩了 投资人却要把骗子“保出来”

原标题：[经济ke]持续7年的300亿集资大骗局崩了，可为何投资人要去警局把骗子“保出来”？

本栏目由侠客岛与《中国经济周刊》联合出品

最近，资管圈又有大新闻。

继e租宝之后，号称600万元本金7年滚到1.4亿元，看广告填问卷玩游戏每月可赚过万的钱宝网崩了。

2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京公安局写下一纸声明，向警方投案自首，称自己“向投资人吸纳资金，如今无法兑付本金利息”；前两天，警方公布了初步调查结果：钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。

七年的大骗局终于得以暴露。如今，张小雷在公安局得以保全生命安全，但是他的“宝粉”们（钱宝网投资者）却惶恐万分。

聚集在警察局门口商讨对策的“宝粉”

自首

张小雷的自首，是几乎所有人都没有想到的。

去年的12月26日，刚刚过完圣诞节的张小雷，还通过钱宝网官方微信发布了新春祝福。视频中的张小雷一手红灯笼，一手话筒向“宝粉”喊话：“踏遍青山人未老，这边风景独好。”

谁料第二天，即2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”就发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。

更为戏剧的是，面对警方的公告，大量“宝粉”的第一反应是拒绝。那几天，南京市公安局门口聚集了大量的“宝粉”。然而，除了一部分希望能讨回本金、依法维权的，另有很大一部分人则希望南京市公安“尽快放人”，他们想“保”张小雷出来，“共渡难关”。

被骗了钱，还要设法将骗子“保出来”，怎么会有如此诡异的事情？

原因之一可能是，张小雷的洗脑功力确实很强大。用知情人士的评价，张小雷是“宝粉”眼里的一个“神”。他高中毕业便开始创业，早在1997年，年仅28岁的张小雷已经是一名千万富翁。尽管随后这上千万灰飞烟灭，但无疑为他的人生增添了很多神秘色彩。除此之外，他的人生还有很多破格之处：

2003年曾牵涉“泛美亚事件”，被质疑挪用巨额公款，随后入狱；2013年圣诞节前，张小雷在给员工的内部培训上说：“你们服务的公司是一个伟大的公司……我2014年的目标就是驯服二马（马云、马化腾）”；为了管理公司，张小雷常常用“民选总统”比喻自己，用“国家”来比喻钱宝，用“打仗”来比喻所面临的各种挑战。

曾经面对钱宝网涉嫌传销的质疑，张小雷说，“那么大体量的企业要是在这个地方出问题，早就被查处了。那就轮不到你们了，公安局还问我呢。”

某种程度上，他是对的，这次确实没轮到“宝粉”们的质疑，在公安局“问罪”之前，他主动自首了。只是罪名换了一个，是涉嫌非法集资。

诱惑

不过，相较于张小雷强大的洗脑功能，钱宝网令人咋舌的收益，或许才是真正让“宝粉”们欲罢不能的终极绝招。要知道，对于不少人来说，活在“600万本金，7年滚到1.4亿”的幻想里，可比接受现实要来得轻松多了。

一位“宝粉”告诉《中国经济周刊》记者，他做钱宝比较晚，但他认识的一个“大户”，是2010年开始最早做钱宝的15个人之一，本金一共投放了600万元，7年后滚到了1.4亿元。“他留着7000多万元继续放在钱宝里，每天在钱宝网上签个到就可以拿8.8万元。还有6000多万元他买了房买了车。这些早期投钱宝的人都赚大钱了。”

另一位投资者陈鑫对这个说法予以了证实。他认识的一位朋友，以190万元本金在钱宝网7年间增值为9900万元，赚了52倍。

当然，也不是所有人都这么幸运。陈鑫在钱宝网投资130多万元，事发前已累积到370多万元，“2014年30万元买的钱宝网股权兑付了180多万元，涨了6倍。”眼见赚钱容易，陈鑫又从银行贷款60多万元投入钱宝，加上此前投资南京蓝莓（已跑路，法院审判结果已出）等“P2P公司”，到目前为止一分钱也没有拿回来，眼下要卖房子还贷款了。

但是无论如何，钱宝网是虚构了一个强大的商业帝国。“钱宝网强大之处在于，它能让绝大部分人赚了钱不走，相信并忠实信守这个平台，甚至将利润和增量资金再行投入。”陈鑫说。

骗局

那么，到底是一种怎样的模式，能够让无数“宝粉”们心甘情愿地把巨额资金投入这一平台，并且让钱宝网撑了7年而不倒呢？

据张小雷本人供述，钱宝网以完成广告任务获取高额收益为诱饵，收取用户保证金，采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式，向社会不特定公众吸收巨额资金，涉嫌非法集资犯罪活动。

有点复杂，来看看钱宝网的宣传资料。简单来说，就是你得先成为“宝粉”，这一步包括注册成为会员，缴纳一定数额的保证金；然后，你就拥有了到大厅做任务的资格，比如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成之后就能“领工资”。比如有个案例就说到，用户如果能缴纳10万元保证金，并保证每天看一定量“广告”，每月就能获得最低4000元、最高过万元的收益。

听起来非常赞，但是假如你仔细研究一下这些任务，就会嗅到一丝诡异的味道。

首先，钱宝网这样一个并不是非常出名的公司，是如何像宣传的那样吸引大量广告商的呢？事实上，根据张小雷等人的供述，平台开办以来几乎没有外部品牌投放广告，其“任务”主要是从网上随意找来的广告以及公司内部视频等。

其次，钱宝网的收益组成主要包括做任务、签到、推广等。其中做任务和推广是大头，基本上都在月息2分（年化收益36%）左右，加上每日签到的万分之五的收益，其综合收益高达每月3分5厘（年化收益42%），算上复利则超过50%。你应该已经看出来了，形同高利贷。

江苏三法律师事务所律师王炜，就曾点出钱宝网的运营本质：所谓的“工资” 直接与“保证金”的数额挂钩，实质上已经不是真正的劳动报酬，只是对“本金”“利息”一种掩人耳目的说法。

但是这一危险并没有被投资人放在心里。在高额收益诱惑下，大量逐利者将真金白银投入该网站。钱宝网此前称，截至2017年9月，注册用户数超过2亿，平台流水超过500亿元。

手法

如此高额的回报率，又没有明确的商业盈利模式，钱宝网靠什么来维持这个摊子不崩呢？

拉钱，拉人，成为唯一的手法。

随着公司的发展，钱宝网开始推行更加危险的“商业模式”——微商和股权投资。

2015年，钱宝网升级后植入社交、购物、分享等功能，宣称转型做微商平台。在业内人士看来，这么做的最主要任务，就是为公司“洗白”，以及带来一些现金流维持平台运转（店家入驻钱宝网要缴2万元的抵押金）。

比微商更危险的，则是一款起投金额为100万元的“QBII”项目。说起来是分销产品，但是假如你仔细看一下合同范本，就会发现，这实际上是钱宝网与投资人签订的一份股权投资协议，可以通过标的公司（基本为空壳公司）获得分红收益，收益率最高达300%。

300%的收益率！真有这么好的事情吗？

有业内人士点破了其中的玄机，签约“QBII”项目后，投资者的身份就转变为旗下公司的股东，投资人的身份也从“出资人”变成了“权益人”。这意味着什么呢？也就是说，“股东”们的提现欲望会大大减少，不仅会大大减少，同时还有很大冲动为平台拉新的用户。“因为用户买的是股权，公司没有义务归还投资款，用户只可以卖给下家。”

就是这样，张小雷设立或收购了大量或真或假的关联公司，设计出了一个庞大的实业网络假象，并紧踩政策舆论热点，营造出一个巨大的商业帝国幻像，对投资人进行洗脑。

其后果是什么呢？知乎网友说得很直接：“钱宝网之所以维持到现在，靠的就是不断兑现高利息，用赚钱效应来吸引投资。赚到钱的不走，还不断拉人。目前来看，扔进去的钱想再回来很难，先来的拿走了，留下的都是背锅侠。”

警示

值得深思的是，如今背锅侠们哭天抢地，希望要回本金，或大呼“被骗”，“悔恨万千”，但其实早在2015年，南京市政府就用心良苦，曾对钱宝等类似金融风险加以防范。

2015年11月底，南京国际马拉松赛上，作为几大赞助商之一的钱宝，其LOGO被主办方用白纸挡住。

2015年12月，媒体报道称，南京当地媒体接到相关部门发来的“封杀令”，从即日起将取消和钱宝网、钱旺公司合作的宣传、投资、商务项目。

更有消息称，南京市有关部门当时对钱宝网采取措施，限制钱宝网在南京开展线下业务，并要求钱宝网迁徙注册地和公司总部。

2016年，钱宝网位于南京江宁区办公地点的大门外，4个路口均被拉起横幅，写着“提高风险防范意识，警惕非法融资陷阱，谨防上当受骗，抵制高薪集资诱惑，理性选择投资渠道”。据悉，这些横幅是江宁经济开发区管委会为了提醒投资者而采取的举措。

不过，张小雷旗下的公司并非钱宝网一家。据天眼查提供给《中国经济周刊》的一份调查资料显示，截至案发前，张小雷在72家企业担任法定代表人，集中在软件和信息技术服务业行业；张小雷共投资54家企业，投资金额最大为4455万元。其中，有30多家企业已被注销，提示有风险的公司有40家。

业内人士认为，虽然南京当地政府此前已对钱宝网产生警觉，但面对如此众多的企业和屡屡变动的办公地点，政府相关部门确实有点防不胜防。

而对于那些无视风险，一意孤行将资本投入相关平台的人，我们或许也只能提醒一句：罂粟很美丽，但也很危险。

文/《中国经济周刊》刘照普

编辑/雪山小狐

责任编辑：刘光博