一艘渔船在香港附近海域撞货船后沉没 7人失踪

原标题：一艘渔船在香港附近海域沉没7人失踪

新华社香港1月21日电 香港特区政府飞行服务队21日晚宣布，一艘载有13人的渔船20日晚在香港附近海域与一艘货船相撞后沉没，经过近一天搜救，仍有7名船员失踪。特区政府飞行服务队表示，搜救行动在晚间暂停，22日将由海上救援协调中心进一步安排搜救。（完）

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