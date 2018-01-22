广西人大代表莫东培因严重违纪辞去代表职务

原标题：广西壮族自治区人大常委会公告

广西壮族自治区第十二届人民代表大会代表于春生因工作需要调离广西。依照代表法的有关规定，于春生的代表资格自行终止。

自治区第十二届人民代表大会代表曾凡凤因病逝世。依照代表法的有关规定，曾凡凤的代表资格自然终止。自治区人大常委会对曾凡凤代表的逝世表示深切哀悼。

自治区第十二届人民代表大会代表莫东培因严重违纪提出辞去代表职务，钦州市人大常委会于2017年12月28日作出决定接受其辞去自治区人大代表职务的请求。依照代表法的有关规定，莫东培的代表资格终止。

至此，广西壮族自治区第十二届人民代表大会实有代表679名。

特此公告。

广西壮族自治区人民代表大会常务委员会

2018年1月21日

来源：广西日报

责任编辑：桂强