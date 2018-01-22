北京初雪比常年迟到53天 连续六天气温低于0度

原标题：初雪终至 比常年迟到53天

北京晨报讯（记者 王海亮）今冬京城初雪姗姗光临，比常年晚了53天，但终于还是来了。昨天17时，本市发布今冬首个持续低温蓝色预警信号，从昨天一直到本周五，京城连续六天气温低于0℃，时长接近150个小时，延续“冰柜”模式。

昨天夜间到今天上午，北京、天津和河北中北部迎来小雪、局地中雪。其中，入冬以来首场全市性降雪天气昨夜光临北京，城区的主要降雪时段在昨天22时前后到后半夜，平原地区有小雪（1至2毫米），西部和北部山区及南部局地有小到中雪（1至3毫米）。由于雪量很小，北京市气象台专家表示，打不了雪仗、堆不了雪人，也就能看看。

北京常年（1981年至2010年平均）初雪日为11月29日，今年冬天，北京的初雪比常年晚了53天。从近十年来看，北京最晚出现初雪的年份是2010-2011年冬天，直到2011年2月10日才降下当年冬天的第一场雪。

“下雪不冷化雪寒”，降雪过后，北京将出现持续低温天气，今天至本周五，平原地区最高气温降至-4℃至-2℃，最低气温-11℃至-9℃，山区最低气温-17℃到-13℃，最低气温将创入冬以来新低。今天至周三还有四级左右偏北风，阵风可达六七级，北风将带来“雪上加霜”的寒冷。昨天南郊观象台最高气温仅有-2.3℃，全天维持在冰点以下。如果从昨天开始算，一直到本周五，京城将出现连续六天维持在0℃以下的寒冷状况，也就是说，气温在0℃以下的时间段将超过144小时，接近150个小时。

昨天17时，北京市气象台发布持续低温蓝色预警信号，提醒市民防范持续低温，注意防寒保暖。上一次京城市民见到低温预警，还是在2016年1月的那场“霸王级”寒潮里，当时发布的是更高级别的持续低温黄色预警。2016年1月23日，南郊观象台最高气温定格在-13℃，当时达到了30年来同期最冷。

北京市气象台专家提醒市民，今晨气温低，路面湿滑，很容易产生道路结冰，恰逢周一早高峰，上班时部分地区还有零星飘雪，上班族出行请注意安全并做好防寒保暖。

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74辆多功能除雪车严阵以待

北京晨报讯（记者 王萍）北京晨报记者昨天从市环卫集团获悉，为应对降雪，市环卫作业单位共备勤作业人员20497人，多功能除雪车、融雪洒水车等作业车辆3105台，撒布器、推雪铲、滚刷、步道机械等设备6801套。预备融雪剂4.2万吨。

市环卫集团相关负责人告诉记者，环卫集团在去年11月1日前已做好扫雪铲冰人员、设备和物资的各项准备工作，完成了对72辆多功能除雪车的组装及调试、194辆单机融雪水车自融装置的调试工作，完成了对98辆清扫车、25辆清运车、45辆辅助作业车辆、91台撒布机及111台步道除雪机械设备的检修维护工作，具备推、融、扫、清等扫雪铲冰综合能力。同时对4000余名一线作业人员、专职检查人员等进行了培训。

据了解，环卫集团将根据扫雪铲冰预警的四个级别（蓝色、黄色、橙色、红色），适时启动相应作业方案，采取不同的作业工艺组织实施扫雪铲冰工作。据介绍，通常情况下，环卫集团按照“先立交、后道路；先重点、后一般；先打开一条路、再向两边扩展”的顺序开展扫雪铲冰作业，同时兼顾大型居住社区、学校、医院、机关单位等主要出行道路的作业。小雪时，将立即出动除雪车辆进行“扫、撒”作业，做到随降雪、随除雪；出现中雪、大雪或连续降雪情况时，出动全部多功能机械除雪车辆，对路面积雪进行推雪、扫雪，适度使用融雪剂，保障车行道不结冰；除雪作业完成后，将及时出动吸扫车辆进行吸扫作业，保证路面干净，无积雪、不结冰。做到雪中雪后除雪并举，尽量保证路面交通不受影响。

来源：北京晨报

责任编辑：柳龙龙