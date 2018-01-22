环保部:20多家国家级工业园区未完成水十条任务

原标题：20多家国家级工业园区未按时完成《水十条》任务新疆、青海、云南完成率低于60%

环保部网站1月22日消息，《水污染防治行动计划》（以下简称《水十条》）发布实施近三年来，各地高度重视集中治理工业集聚区水污染工作，总体进展情况良好。据统计，截至2017年年底，全国共有2198家省级及以上工业集聚区按规定建成污水集中处理设施，2128家安装自动在线监控装置，完成率分别为93%、90%。但仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务，包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、内蒙古二连浩特市边境经济合作区、吉林通化医药高新技术产业开发区、江西赣州经济技术开发区、宁夏灵武市再生资源循环经济示范区等20多家国家级工业集聚区。新疆、青海、云南等省（区）完成率低于60%。

下一步，环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定，督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施，进一步强化工业集聚区水污染防治工作。

《水十条》明确规定，2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

来源：环保部网站

责任编辑：霍宇昂