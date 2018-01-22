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陆克华任重庆市副市长(图/简历)

陆克华任重庆市副市长(图/简历)
2018年01月22日 14:59 重庆日报
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　　原标题：重庆市人大常委会通过一批人事任免 陆克华任重庆市副市长

　　22日下午，市四届人大常委会第四十六次会议上，审议通过了有关人事任免的事项。经表决，决定任命陆克华为重庆市人民政府副市长。经表决，决定接受陈绿平辞去重庆市人民政府副市长职务的请求，报请重庆市第五届人民代表大会第一次会议备案。（记者 颜若雯）

　　陆克华简历

　　陆克华，男，汉族，1964年10月出生，安徽枞阳人，1984年11月加入中国共产党，1989年6月参加工作，华中农业大学土地利用管理及农业资源经济专业研究生毕业，农学硕士学位，高级工程师。2015年3月任住房和城乡建设部副部长、党组成员。

　　（简历来源：中华人民共和国住房和城乡建设部）

责任编辑：桂强

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