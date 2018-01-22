“桑吉轮”沉没1周 油污扩大近6倍超300平方公里

原标题：“桑吉轮”沉没已一周 油污范围扩大近6倍超300平方公里

来源：封面新闻 2018-01-22 22：00 1473

剧烈燃烧中的“桑吉”轮

封面新闻记者 卢荡 代睿

剧烈爆燃的“桑吉”轮沉没后，海面大火仍燃烧了约19小时。这是封面新闻记者从国家海洋局获得的海空立体监视监测数据中，发现的最新信息。

1月22日，“桑吉”轮沉没已超一周。这艘曾装载约13.6万吨凝析油的沉船怎样了？事发海域污染情况又如何？后续事宜将如何处理？

这是载运凝析油油轮碰撞起火后的沉船事故，应急救援难度很高，无先例可循。作出这一表述的，是中国海上搜救中心副主任、交通运输部应急办主任智广路。时间是1月19日“桑吉”轮事故记者会。

这次无先例可循的救援之难，从中国政府的重视程度也能得到印证。“桑吉”轮沉没后，国务院召开专题会议部署，并组织成立跨部门专项小组。

封面新闻记者了解到，专项小组包括交通部、外交部、农业部、环保部、国家海洋局等多个部门。而在这一小组背后，还有两个框架支撑，分别是国家海上搜救和重大海上溢油应急处置部际联席会议。

“桑吉”轮虽已沉没，但海洋局并未停止东海海域海空立体监测。除了船舶、飞机，卫星也加入其中。1月22日，记者从海洋局获得的数据显示，仅海监飞机的监测面积就达到约2万平方公里。

21日，卫星数据显示，溢油分布区总面积已高达约332平方公里。而海洋局生态环保司副司长霍传林在记者会上证实，船虽已沉没，但发现有油渗出，还有部分残留燃料油。

1月14日

海洋生态环境受到影响，海洋局加强沉船立体监测

1月14日，“桑吉”轮沉没之日。

海监数据显示，13时许，“桑吉”轮爆燃后大范围起火，火焰高达200米以上，船体开始下沉。15时许，“桑吉”轮沉没，大量油污在周边海面燃烧。

当时的油污面积有多大？监测数据为：火海周边有长约10公里、宽约1公里油污带。

海洋局当日还表示，海洋生态环境受到一定影响。为此，针对沉船溢油展开的立体监视监测，被进一步加强。

1月15日

“桑吉”轮沉没后，海面大火依然烧了19小时

1月15日，“桑吉”轮沉没第二天。

6时30分，黎明之际的东海海面，却依然可见火光，沉船所处海面还在燃烧。虽然火势逐渐变弱，但直到10时，海面大火才得以熄灭。

这个时间意味着什么？14日15时许“桑吉”轮沉没，15日10时海面大火才熄灭。这两组时间证明——“桑吉”轮沉没后，海面大火依然烧了约19小时。

当天的事发海面，可以看到国家海洋局的海警2901、2146船。如果借助设备，还可以看到天空中的海监3837飞机。

早上7时，距沉船西南7.2公里处，一条长约14.8公里，宽约1.8-7.4公里的油污带被发现。

10时至12时，再次发现由沉船位置向东延伸油污带，长约18.2公里，宽约1.8-7.4公里。

13时许，海监飞机发现由沉船位置向北延伸的发亮、边缘区域呈暗色的油污带，半径约5公里。

记者注意到，海洋局当日数据中还有这样一句表述——油污面积较前一日明显扩大。

卫星数据也印证着这一判断。通过解译6时的卫星遥感影像，发现沉船海域有长约12公里，宽约9公里油污带，面积约58平方公里。卫星数据与海警船舶发现的油污位置基本一致。

油污面积还会扩大吗？答案并不乐观。专家当时判断——受风场和表层海流影响，油污将向偏北方向扩散。

1月16日

“桑吉”轮沉没第三天，卫星发现69平方公里油污集中区

1月16日，沉船第三天。

除了海警2901、2146继续坚守，海警2307、2501、2305船编队和向阳红19船也已抵达。

9时，距沉船位置北侧2公里处发现长约9公里，宽50-500米的油污带，呈西北、东南走向。

10时，距沉船位置西北侧19公里处发现东西走向，长约6公里，宽约1公里的油污带。

卫星数据解译发现，16日图像覆盖海域监测到条带状油污分布区，油污集中区面积约69平方公里，另有约40平方公里有零星油污分布。

数据还在变化……

1月17日

溢油面积数据首次以百平方公里量级公布

1月17日，沉船第四天。油污带依然多次被发现，面积也不断在变化。

7时，距沉船点北方约11公里处发现长约18公里、宽300米的油污带；11时，距沉船西南方向2公里处发现长约20公里、宽约500米的油污带，距沉船东南方向20公里处发现长约9公里、宽约1公里的油污带。

卫星数据则表明，4处扩散状溢油带总面积约101平方公里，其中最大溢油带约48平方公里。

封面新闻记者注意到，这也是“桑吉”轮沉没后，卫星数据首次以百平方公里量级来披露。

1月18日

“桑吉”轮沉没第五天，沉船附近海面发现持续冒油

1月18日，沉船第五天，突发情况出现——6时，距沉船点东侧2.5公里处发现持续冒油，疑似有燃料油泄漏。

11时许，距沉船点西侧约4公里处，一条长约13公里、宽1公里的油污带被发现。距沉船点东北方4公里处还发现长约20公里、宽4公里的彩虹色油污带，并伴有明显柴油味。

15时许，距沉船东北方4公里处发现长约10公里、宽约6.5公里呈彩虹色和银白色的油污带。

但卫星数据解译认为，溢油区较17日已减少。当日监测到的3处条块状溢油分布区总面积约20.7平方公里。而17日的数据是：4处扩散状溢油带总面积约101平方公里。

情况，会好转吗？

1月19日

4处条块状溢油分布区总面积高达260平方公里

“德深轮”在事发海域开展清污作业。

1月19日，沉船第六天。监测在继续。海面上，海警2901、2502、2149及向阳红06、19船在坚守；天空中，还有海监3837。

又是清晨6时，距沉船点2-5公里海面，发现少量银色油膜；7时，距沉船点西南4公里处发现约10平方公里油污带，有零星油花和少量褐色油块；15时，沉船点西北12公里处发现长约15公里、宽12公里，约176平方公里的油污带。

卫星监测到的4处条块状溢油分布区，总面积约260平方公里。面积最大约164平方公里。

数据，为何再次提升？

1月20日

清晨6时发现400米宽黑褐色及银白色油污带

1月20日，沉船第七天。

依然是清晨6时，在沉船点东南方约5公里，一条长约4公里、宽约400米的黑褐色及银白色油污带被发现。而在沉船点西北方，也多次发现油污带。

随着监测范围扩大，数据还在变化——

10时，距沉船点东南方约8公里，发现长约1公里、宽约400米的银灰色油污带，伴有零星棕黑色油块。

13时，于15公里处发现长约4公里、宽约3公里的银白色油污带。

14时，于10公里处发现彩虹色油膜。长达10公里，宽约1公里。

卫星数据也发现，3处条块状溢油分布区总面积约199.6平方公里。最大分布区约164.2平方公里。

1月21日

面积最大一块溢油分布区约328平方公里

1月21日，沉船第八天。卫星数据显示3处条块状溢油分布区，总面积约332平方公里，最大溢油分布区约328平方公里。

332平方公里是何概念？沉船次日卫星数据显示——沉船海域有长约12公里、宽约9公里的油污带，面积约58平方公里。

一周时间，从58平方公里到332平方公里，从油污带到条块状溢油分布区。范围扩大了近6倍。

海洋局生态环保司副司长霍传林表示，“桑吉”轮沉没后，现场和附近海域多次出现不同规模、不同性质油污带。他同时透露，船虽已沉没，但发现有油渗出，还有部分残留燃料油。此外，油受风、海流影响，有一个飘散漂移过程。

生态是否破坏？

“劣四类海水水质”等表述出现

交通部应急办主任智广路也表示，船还沉在这个地方，还不断有油污泄漏。除了安排力量清除已发现水面油污，同时也在考虑如何处理沉船。

而关于污染，交通部发言人吴春耕19日表示，事故造成一定污染，正尽最大努力进行后续应急处置。

封面新闻记者获得的“桑吉”轮沉没后水质监测数据显示：站位水样采集量从沉船次日的7个，最高增至31个。“劣四类海水水质”、“超过第四类海水水质标准限值”等表述，也出现在数据中。

沉船次日，海洋局人员共采集7个站位水样。部分站位发现油污带、油膜，个别站位石油类物质浓度达1261μg/L，为劣四类海水水质。16日，站位水样采集量剧增到31个。部分站位发现黑色油污带，并伴有浓重油污味。石油类物质浓度高值997.5μg/L，超过第四类海水水质标准限值。2个站位的石油类物质浓度超过三类标准，13个站位的石油类物质浓度超一类标准。之后的17日、18日、19日，三天间的数据变化不大。

但相对这些数据，公众更关心事发海域生态是否被破坏？附近渔业是否受到影响？

在18日的数据中，记者注意到这样的表述——事发以来，根据浙北近岸海域开展的溢油应急监测结果，宁波及舟山近岸海域海水中相关指标处于本底范围内，未发现油污带。

19日，霍传林表示，油船所载凝析油主要是短链烃类混合物，并含少量二氧化碳。在风驱动下有扩散可能，但爆炸点离岸较远。根据监测，在近岸海域还没发现油污现象或污染情况。环保部门在沿海地区，比如浙江、上海也开展了大气环境影响监测，目前未发现产生影响。

记者注意到，1月20日，事发水域采集的站位水样重新升至30个。结果显示，油膜区4个站位的石油类物质浓度超过第三类海水水质标准、8个站位超过第四类海水水质标准，另有5个站位的石油类物质浓度超二类标准。21日，采集16个站位水样，2个站位石油类物质浓度超二类标准。

关于对生态的影响，霍传林表示，生态损害评估等工作已开始准备。他同时透露，油污里一些有害成分，可能对环境包括沉积环境产生影响。如果沉降海底，对沉积物包括底栖生物也可能产生影响。但影响究竟如何，需结合调查数据，尤其是生物质量方面的监测研判。

清污的最好办法是什么？

专家：打捞沉船

根据专家意见，做好后续清污和搜寻工作最有效的办法是对沉船进行打捞。交通部应急办主任智广路也表示，如果从根本上消除污染源，就需打捞。但根据国际公约和国际法，对沉船打捞还要听取船东意见。

此外，从实际情况看，打捞也面临很大风险和困难。比如船上存有的残留凝析油可能再次燃爆、船舶沉没水域水深115米、船体庞大等。

目前，上海打捞局已安排多种水下设备赶赴沉船水域勘测，其中包括两套遥控无人潜水器（RV），它将用于水下沉船的外部摄像。

1月22日，在沉没8天后，“桑吉”轮何去何从，依然在等待。

责任编辑：张玉