王祖蓝与赌王之子何猷启当选广西政协委员

原标题：香港艺人王祖蓝、赌王之子何猷启当选广西壮族自治区政协委员
[王祖蓝当选为广西壮族自治区政协委员！]广西日报公布政协第十一届广西壮族自治区委员会常务委员会第二十六次会议，通过中国人民政治协商会议第十二届广西壮族自治区委员会委员名单（新一届地方政协名单），广西有683名委员。在103名特别邀请人士名单当中，香港人占55人，当中包括香港艺人王祖蓝。王祖蓝当选为广西壮族自治区政协委员，名单中亦有‘玩具大王’蔡志明之子蔡加赞、赌王何鸿燊儿子何猷启、Neway集团薛嘉麟。
来源：南国早报
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