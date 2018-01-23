辽宁贿选高官敛财近千万获刑 落马时称遭打击报复

原标题：又一名辽宁贿选高官获刑

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊 编辑 岳三猛）日前，辽宁盘锦市政协原副主席刘铁鹰犯受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪一案被驳回上诉，维持原判。此前，其获刑9年，被处罚金120万元。

看法新闻记者注意到，此人的违纪行为之一便是动用公款贿选人大代表。此外，刘铁鹰还隐瞒交通肇事真相，不如实向组织说明问题。

官方披露，他刚落马时声称自己遭打击报复，是被诬告。直到其远房亲戚供述就工程项目向其行贿，此人的心理防线才最终坍塌。

长期在检察系统，敛财近千万

出生于1957年5月的刘铁鹰是营口人，22岁参加工作，一直在检察院工作，从营口市检察院书记员，逐渐升至反贪局长、检察长等。

2004年2月，其升任盘锦市检察院检察长。2013年1月，转任盘锦市政协副主席。2015年10月22日，刘铁鹰因涉嫌严重违纪，接受组织调查。2016年2月2日被双开，并移送司法。

双开通报显示，此人除了存在常见的诸如搞权色钱色交易、收受礼金财务、非法占有公款等问题之外，还隐瞒交通肇事真相、动用公款向人大代表贿选、设立“小金库”，以及干预正常司法活动。

2017年8月25日，刘铁鹰犯受贿罪、贪污罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚获刑9年，并处罚金120万元。判决显示，此人共受贿255万余元，贪污12万余元，另有人民币666万余元、美元70元、欧元0.06元的巨额款项不能说明合法来源。

一审判决后，刘铁鹰不服，提出上诉。2017年12月21日，辽阳中法院驳回上诉请求，维持原判。

商人送10万，2人因此未被起诉

看法新闻记者梳理后发现，法院认定的绝大部分受贿和贪污事实发生在刘铁鹰调任至盘锦市检察院之后。

2003年7月，辽宁某建设有限责任公司第三分公司承建盘锦市一技术专用楼，在承包工程期间因会议室施工出现问题，公司负责人王某通过朋友介绍认识了刘铁鹰，在给刘铁鹰10万元后，会议室装修及其它工程款项拨付得以顺利进行。

这距离刘铁鹰出任盘锦市检察院代理检察长才不过两个月的时间。2004年3月，王某再次送出7万元。

从时间轨迹来看，从刘铁鹰在出任盘锦市检察院代理检察长之后，其接收企业好处费以及利用职权办理某些事情的频率开始明显有所提高。

不仅是接受贿赂，刘铁鹰还利用职权大肆干预司法以及卖官。2010年9月，江苏某集团有限公司在盘锦市施工过程中，与当地群众发生冲突，造成人员死伤。为得到照顾，该集团沈阳办事处事业部经理高某通过找到刘铁鹰，送出10万元后，两名嫌疑人没有被起诉。

2004年，盘锦市某股份有限公司总经理岳某得知有人在检察院举报其贪污问题，同年11月，给刘铁鹰购买了一辆价值81万元的丰田吉普车。

此外，他还曾收受70万元卖官。2010年，辽宁某造纸有限公司董事长钱某为拉近与刘铁鹰的关系，共送70万元，想让时任盘锦市X长王某的职务升迁得到刘铁鹰照顾。2010年年底，刘铁鹰向上推荐王某，后王某出任盘锦市X院党组成员、政治部主任。

从他的亲戚入手，检方成功破案

然而，正是十几年的检察官生涯，使得调查人员在查办刘铁鹰涉嫌违法违纪案件时，遭遇了不少困难，以至于辽宁省不少市检察院都觉得办理难度太大不敢接受。

在这样的情况下，辽阳市城郊地区人民检察院党组书记、检察长孙乃英临危受命，担任专案组组长。一场“英鹰”对决就此展开。

官媒披露，刘铁鹰是全国检察系统业务专家，参与过刑法修正工作，有极强的反侦查能力。刚接触时，孙乃英就感到了案件进展的艰难。无论办案人怎么讯问，刘铁鹰就是一句不说。

孙乃英的名字，刘铁鹰还是熟悉的。2000年查办沈阳“慕马大案”时，二人都被中纪委专案组抽调，当时刘铁鹰还是小组的组长。坐在孙乃英面前，刘铁鹰还很友善，但脸上含着冷笑，那笑不是浮在脸上，而是躲在眼睛深处。

“老大哥，没想到我们以这种方式见面啊！”孙乃英感慨地说。他希望用真诚唤醒曾经的老大哥迷途知返的心，刘铁鹰则略显尴尬，不过还是沉默不语。

（调查此案的孙乃英组长）

“老大哥，知道自己为什么坐在这里吧。你也是老业务专家、老领导了，组织政策，你也是知道的。积极配合把问题说清楚，才是唯一的出路啊。”

刘铁鹰的脸上不自然地抽动了一下。“都是诬告，工作一辈子，几乎整天和查办职务犯罪打交道，我怎么会犯法呢？”他有些恼怒。“作为曾经参与刑法修正的专家，犯没犯法，你自己心里最清楚。”孙乃英马上冷冰冰地回了一句。

“你还有什么要问的？”刘铁鹰的声音里开始掺杂铁屑，有一种硌牙的感觉。“你们不要被诬告左右，有人在故意整我，这些年办案我得罪了不少人。我快退休了，就有人在打击报复我。”

孙乃英用目光狠狠地敲了刘铁鹰一下，“好吧，那就试试看，看看我们到底掌握你哪些犯罪证据。”孙乃英知道，不面对铁证，他是不会低头认罪的。

刘铁鹰在盘锦任单位一把手时盖了大楼，于是，孙乃英派人兵分三路围绕建大楼开始外围取证。经过调查，三组办案人分别锁定了建大楼的三个建筑商。很快，营口的的建筑商老李有了突破：他是刘铁鹰的远亲。

面对老李的不配合，孙乃英果断决定从最基本的也是最繁重的查账入手，寻找突破口。经过三天连夜奋战，他们终于从大量的账目中排查出一条重要线索。打开了老李的缺口后，另外两个建筑商也如实交代了如何向刘铁鹰行贿的犯罪事实。

孙乃英把老李供述后获取的证据摆在了刘铁鹰的面前，后者看到铁证后，一下明白了，自此心理防线开始坍塌。历时三个月，专案组到北京、大连、营口、盘锦等地寻找170余人取得证人证言笔录310余份，调取相关书证280余份近万页，终于全面查清了刘某某违法违纪事实。

责任编辑：刘光博