他从央企调进部委未3年就栽了 原领导去年被降级

来源：政知圈微信公众号

原标题：老领导被降级，他调进部委后也栽了

中央纪委23日一大早就开始工作。9点整，发布了国家能源局副局长王晓林落马的消息。

王晓林今年54岁，4位副局长中排名第一，已在国家能源局工作两年半。他更多的职业生涯在神华集团度过，长达20年。2015年8月，他以神华集团有限责任公司副总经理、党组成员，董事会秘书兼任中国神华能源股份有限公司执行董事、高级副总裁的身份调入能源局。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到在他落马前，已消失在公众视野12天。

十八大之后，中央开展大力反腐，政企都有官员或高管落马。神华集团有限责任公司原董事长张喜武2017年6月落马，而国家能源局继2013、2014两年的“地震后”，再次有官员接受组织调查。

曾在直属机关纪委党支部宣讲十九大

王晓林的职业生涯1983年从北京矿务局杨坨矿技术科技术员、助理工程师起步，随后进入华能精煤有限责任公司工作。1995年进入神华集团工作，一干20年，从生产部副经理一步步升为集团副总。

调入国家能源局后，他分管综合司、煤炭司、人事司、直属机关党委、直属机关纪委，信息中心、机关服务中心，中电传媒。还负责政务公开工作。

由于王晓林长期在企业任职的经历，在他调入能源局之初，政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，他被外界期待能为煤炭行业脱困带来新力量。

而在他之后两年多的工作中，虽然分管很多，但被披露的也大都与煤炭有关。

国家能源局官网本月11日最后一次披露了他的消息。王晓林在1月2日至5日，赴湖南、江西、湖北三省调研煤炭去产能、保供应情况。

2017年最后一个月他还有两次出访，先是11月30日至12月1日，王晓林在美国出席了2017年中美煤炭清洁发展论坛并致开幕词，紧接着12月2日至4日，他率团访问巴西并会见了巴西矿业和能源部副部长。

11月15日，王晓林曾在《中国电力报》发表了学习十九大报告的体会文章，其中最后一段提到了要“保清廉”。

我们要深刻汲取我局腐败案件教训，始终绷紧廉洁这根弦，确保党员干部的平安。

现在回看，再次无限唏嘘。

绕不开的神华集团

各位读者都应该还记得，十八大后，在中央重拳反腐之下，能源系统，包括政府和企业，都有不少人被查。

最近与神华集团公司有关的，在2017年6月出现。中央纪委网站披露，国资委原党委副书记、副主任张喜武因严重违纪受到撤销党内职务、行政撤职处分，降为正局级非领导职务。

而张喜武另外一个职务是神华集团公司原董事长。

政知圈（微信ID：wepolitics）查到2014年底中央巡视组进驻了神华集团。彼时，中央巡视组一共分5批对60多家单位进行了专项巡视。在巡视组对60个反馈意见中，神华集团的措辞最重，而张喜武当时刚刚调离不到1年。

王晓林是张喜武的下属。不仅在神华集团，一人是董事长，一人是副总经理，在他们二人兼职的中国神华能源股份公司中也是上下级关系，一个是董事长，一个是高级副总裁，后升至执行董事。

此外，神华集团在2014年12月，也是中央巡视组进驻前后，有4名高管被查，包括神华集团公司原总经理助理张文江、中国神华能源公司原副总裁华泽桥、神华宁夏煤业集团有限责任公司安全监察局原主任刘宝龙、神华宁夏煤业集团有限责任公司安全监察局原党委书记牛进中。

2015年6月，再有神华集团公司高级原副总裁郝贵落马。

国家能源局3年后再有高官落马

2013年5月，国家发改委原副主任刘铁男落马。彼时，他刚刚卸任国家能源局局长2个月。

经过对其1年左右的调查后，国家能源局官场“地震”，2014年5月、6月，先后有时任国家能源局核电司司长郝卫平、煤炭司副司长魏鹏远、国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏、电力司副司长梁波等被查。其中最有名的是家中藏两亿现金的煤炭司副司长魏鹏远。

这次地震也波及到国家发改委相关的司局干部，比如发改委价格司原司长曹长庆、国家发改委价格司原副巡视员郭剑英在2014年8月、9月先后被带走接受调查。

在这次“地震”平息1年后，王晓林调入国家能源局。在能源局整个领导班子“大换血”并平稳运行几年后，再次有官员落马。

责任编辑：桂强