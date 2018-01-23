特朗普花式作死逼美拉关系进绝境 中国成大赢家？

原标题：特朗普“花式作死”，美拉关系逼向绝境，中国又成最大赢家？

外交部长王毅集体会见拉美地区组织负责人（图/外交部官网）

据外交部网站消息称，当地时间2018年1月22日，外交部长王毅在圣地亚哥集体会见出席中拉论坛第二届部长级会议的联合国拉美经委会、美洲开发银行、拉美开发银行和加勒比开发银行负责人。王毅表示，中方赞赏各地区组织积极支持“一带一路”倡议，愿以共建“一带一路”为契机，深化双方在金融、基础设施等领域的合作，助力拉美的发展与工业化进程，为中拉合作挖掘新潜力、开辟新空间、提供新动力。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，外媒分析称，自美国总统特朗普入主白宫后，拉美地区和美国之间的经济关系面临相当大的不确定性。因此，拉美国家加强了与一个新主要贸易合作伙伴的联系：中国。

中国在拉美地区扩张影响力，特朗普“帮忙”

据外交部网站消息，王毅表示，拉美地区组织都是熟悉地区情况，拥有重要影响的多边机构。中方感谢各地区组织为增进中拉相互了解，促进中拉互利合作所发挥的桥梁和纽带作用。中拉合作的本质是南南合作，是发展中国家之间的相互帮助、相互支持，追求的是共同发展、共同繁荣、合作共赢。中方赞赏各地区组织积极支持“一带一路”倡议，愿以共建“一带一路”为契机，深化双方在金融、基础设施等领域的合作，助力拉美的发展与工业化进程，为中拉合作挖掘新潜力、开辟新空间、提供新动力。

上述负责人表示，拉美地区组织高度评价中国发展取得的巨大成就和为促进世界经济发展作出的重要贡献，感谢中方长期以来给予拉美和加勒比地区的大力帮助。它们支持“一带一路”倡议，愿在该倡议框架下同中方一道，推动拉中贸易实现多元化，并在投资、通讯、创新、海洋、减灾防灾、基础设施建设等领域开拓新的合作空间，为拉中关系发展注入新的动力。

据外媒报道称，来自中国及拉美和加勒比国家共同体（CELAC）的代表们，签署了一项扩大合作的广泛协议。CELAC于2011年在委内瑞拉成立，由33个拉美和加勒比国家组成，不包括美国和加拿大。智利外长穆尼奥斯表示，此份协议标志着中国和该地区进入“历史性”对话新纪元。穆尼奥斯说：“中国讲出了非常重要的事，即希望成为拉美和加勒比海地区可靠的合作伙伴，我们对此高度重视”“这次会议代表对保护主义和单边主义的明确拒绝。”

拉丁美洲和加勒比与美国同在一个半球，属于“近邻”。很长一段时间以来，双方曾致力于建设紧密的地区邻里关系，美国还曾将拉美和加勒比视为“后院”。分析称，2017年间，美国总统特朗普对墨西哥的冷嘲热讽、滔滔不绝的激烈反移民言论、反自由贸易立场等行为都在给予中国在拉美扩张其影响力的黄金机遇。此外，当特朗普退出美国与其他11个亚洲及拉美国家之间旨在遏制中国在全世界与日俱增经济影响力的跨太平洋伙伴关系协定后，中国又获得更多在该地区增加影响力的空间。据悉，阿里巴巴、滴滴出行等中国科技巨头也纷纷进军拉美市场，寻求商机。

美媒称，中国早在特朗普（上台）之前就已持续在拉美增加其影响力。美洲开发银行的数据显示，2000年至2016年，拉美从美国的进口比例从50%降至33%，从中国进口的比例则从3%增至18%。越来越多的拉美人正购买中国制造的更多笔记本电脑和汽车，而不是从美国那儿获得。

特朗普如何“花式作死” 美拉关系？

美国总统特朗普于本月20日迎来了执政一周年。一年来，在“美国优先”理念指引下，特朗普一改前任奥巴马的政策，在贸易、移民、外交等多方面态度趋硬，并向一些拉美国家施压，到处“点火”。分析人士认为，随着特朗普政府不断在一些涉及拉美国家核心利益问题上“咄咄逼人”，美拉关系陷入低谷。

据新华社报道称，特朗普上任后的第一把火就烧到了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）上。2017年1月23日，特朗普签署行政令宣布美国退出TPP，给TPP三个拉美成员国——智利、墨西哥、秘鲁一记“当头棒喝”。宣布退出TPP后，特朗普政府又宣布对已实施23年的北美自由贸易协定启动重新谈判程序。此后，美国、加拿大和墨西哥三国代表历经五轮艰难谈判，但始终未能达成一致。特朗普多次威胁称，如果无法达成更新协议，美国将单方面退出北美自由贸易协定。

美国达特茅斯大学塔克商学院副教授埃米莉·布兰查德认为，三方谈判一旦失误，则可能会引发协定全面崩溃，从而对美、加、墨三国经济产生深远的负面影响，威胁和阻挠北美经济深度一体化的进程。

在经贸层面，美国作为拉美最大的贸易伙伴和投资来源地，特朗普喊出的“美国优先”“买美国货、雇美国人”等口号对拉美经济复苏也产生了一定负面影响。中国社会科学院拉美所研究员岳云霞表示，美国目前所采取的贸易保护主义措施是自由贸易的退步，对当前拉美主张的地区一体化进程将会形成冲击。作为应对，包括墨西哥在内的很多拉美国家近年来正在逐步扭转过度依赖美国的局面，寻找加强区域内部团结和加快地区一体化进程等替代方案。

此外，移民问题一直是特朗普高度关注的首要议题之一。上任后，特朗普旋即颁布入境限制令，禁止世界上多个国家的公民入境美国。去年底，美国宣布不再参与联合国主导的《移民问题全球契约》的制订进程。同时，为阻止众多拉美非法移民从墨西哥入境，特朗普还宣布将在美国和墨西哥边境修建隔离墙。为此，他和墨西哥总统培尼亚、墨外长比德加赖多次在推特上隔空喊话，互不相让。

中国社会科学院拉美所研究员徐世澄表示，特朗普政府驱逐非法移民的政策引起墨西哥等拉美国家的强烈不满。这让拉美国家意识到，拉美国家事务只能靠自己解决，只有整个拉美团结一致才能抵御来自美国的外部干涉。“在现今互利共赢成为主流的时代，特朗普如继续坚持极端民族主义和贸易保护主义政策，不仅会给美拉关系再添变数，还可能落得损人而不利己、两败俱伤的局面。”徐世澄说。

媒体分析称，特朗普上任后，美国同部分拉美国家的双边关系出现了波折甚至倒退。在奥巴马的积极推动下，古巴与美国关系曾一度缓和，并于2015年7月正式恢复外交关系。但自特朗普上任以来，古美关系再生变局。特朗普不断收紧前任政府的部分对古“松绑”政策，禁止美国企业与古巴军方控制的企业有生意往来，对美国公民前往古巴旅游进行限制，同时继续执行对古巴的经济、金融封锁和贸易禁运政策。2017年下半年，美国以多名驻古巴外交人员遭受“声波袭击”出现身体异常为由，撤离大部分驻古使馆人员，并驱逐了15名古巴驻美外交官，这导致两国关系恶化。

在委内瑞拉问题上，特朗普也屡下“重手”。他上任不久，美国财政部就以涉嫌“走私毒品”为由将委内瑞拉副总统艾萨米列入制裁名单。此后，美国又数次扩大制裁名单，总统马杜罗和多名委内瑞拉高级官员均名列其中。委内瑞拉去年举行制宪大会选举后，美国再次举起制裁大棒。特朗普先是放话称不排除对委采取军事行动的可能性，随后又签署行政令宣布对委实行金融制裁。9月底，特朗普又签署了旅行禁令限制委部分官员入境美国。

徐世澄认为，对古巴和委内瑞拉频挥“大棒”，标志着特朗普政府开始重塑美国的拉美政策，加大对拉美左翼国家的打压和干预力度。这已经让美古、美委和美拉关系出现停滞甚至倒退，陷入矛盾和冲突多发的“低谷期”。[资料来源：外交部网站、新华社、联合早报、环球网、路透社等]

责任编辑：张玉