王晓林工作20余年的公司 至少18名原企业高管落马

原标题：王晓林落马，他曾工作20余年的神华集团为何发生腐败“窝案”？

王晓林（资料图）

今日（1月23日），中央纪委监察部网站发布消息称，国家能源局党组成员、副局长王晓林涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。公开资料显示，王晓林1983年7月参加工作，此后的26年间，他一直在华能精煤和神华集团工作，先后任工程师、副经理、经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，2004年11月，王晓林任神华集团有限责任公司（简称神华集团）总经理助理期间，此前落马的国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武彼时正担任神华集团总经理，是王晓林的顶头上司。此前，作为煤业“大佬”的神华集团曾因涉贪腐被媒体广泛报道。

已落马的前神华集团“一把手”曾是其顶头上司

公开资料显示，王晓林，男，汉族，1963年10月生于重庆，1983年7月参加工作，此后的26年间，他一直在华能精煤和神华集团工作，先后任工程师、副经理、经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职。1989年11月入党，本科学历，高级工程师。2015年8月，离开神华，任国家能源局副局长、党组成员。

据国家能源局官网消息，王晓林分管综合司、煤炭司、人事司、直属机关党委、直属机关纪委，信息中心、机关服务中心，中电传媒。负责政务公开工作。大白新闻注意到，王晓林最近一次公开露面是在1月8日。据国家能源局官网消息称，1月8日开始，国家能源局举办处级以上领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班，王晓林出席开班式并作专题辅导报告。

大白新闻注意到，2004年11月，王晓林任神华集团总经理助理期间，此前落马的国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武彼时正担任神华集团总经理，是王晓林的顶头上司。2017年7月3日，中央纪委监察部网站通报称，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央候补委员，国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武严重违纪问题进行了立案审查。张喜武曾任神华集团董事长、党组书记。在2014年就职国资委之前的近20年间，他一直在神华集团任职。

据神华集团官网介绍，神华集团是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司，是中央直管国有重要骨干企业，是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。

此前，作为煤业“大佬”的神华集团曾因涉贪腐被媒体广泛报道。2014年11月27日至12月31日，中央巡视组对神华集团专项巡视一个月。2015年2月初，中纪委巡视反馈意见公布。巡视组发现，神华集团一些企业领导人操控重点合同煤审批权谋取腐败“黑金”，此外，煤炭灭火工程存在利益输送“黑洞”，已形成“链条式”腐败。

神华集团至少已有18名原企业高管落马

作为煤炭行业巨头，神华集团近年已曝出多起贪腐案。据大白新闻不完全统计，2014年至今，除王晓林和张喜武以外，神华集团至少已有18名原企业高管落马。根据目前公开信息显示，在这些名高管所涉案件中，操控重点合同煤审批权谋取“黑金”、利用煤炭灭火工程的“黑洞”谋利成为腐败的两大主要来源。

据梳理，仅2014年12月，神华集团就有四人被查。神华集团总经理助理、神华科技发展有限责任公司董事长张文江，神华宁夏煤业集团有限责任公司安全监察局主任师刘宝龙、中国神华原副总裁华泽桥，神华宁夏煤业集团有限责任公司安全监察局党委书记、副局长牛进忠等皆因涉嫌严重违纪违法被组织调查。2015年8月，经最高人民检察院指定管辖，河北省人民检察院依法以涉嫌受贿犯罪对神华集团原副总经理、中国神华能源股份有限公司原高级副总裁郝贵决定逮捕。此外，2017年7月10日，内蒙古自治区人民检察院依法以涉嫌受贿罪对神华宁夏煤业集团有限责任公司党委原副书记、纪委书记甄久春决定逮捕。

据《中国纪检监察报》报道，在中央巡视结束后，神华集团多次开展集团内部巡视。在2015年开展的两轮内部巡视共处理271人，其中给予党纪政纪处分101人，对25个基层党组织通报批评和诫勉谈话。

——神华集团落马高管

甄久春

前职务：神华宁夏煤业集团有限责任公司党委原副书记、纪委书记

原因：涉嫌受贿犯罪

郝贵

前职务：神华集团有限责任公司原副总经理、中国神华能源股份有限公司原高级副总裁

原因：涉嫌受贿犯罪

牛进忠

前职务：神华宁夏煤业集团有限公司安全监察局原党委书记、副局长

原因：涉嫌获取非法利益

华泽桥

前职务：中国神华能源公司副总裁、神华煤炭运销公司主要负责人

原因：与不法商人结成利益共同体谋取巨额私利

张文江

前职务：神宁煤业集团负责人

原因：涉嫌收受工程承包商贿赂等

刘宝龙

前职务：神宁煤业集团灭火工程公司经理

原因：涉嫌向灭火工程承包商索取贿赂

陈家敏

前职务：神华煤炭运销公司所属山东办事处主任

原因：涉嫌利用职权谋取私利

田光明等6人

前职务：神华宁夏煤业集团部分领导干部

原因：在灭火工程管理中涉嫌严重违纪违法

神华集团招投标领域5人

原因：在工程项目和物资采购过程中违反招投标相关规定

——王晓林简历

王晓林，男，汉族，1963年10月生，重庆市人，1983年7月参加工作，1989年11月入党，大学本科学历，高级工程师。

1983年7月任北京矿务局杨坨矿技术科技术员、助理工程师；

1989年4月任华能精煤有限责任公司计划部工程师；

1991年8月任华能精煤有限责任公司计划部副经理；

1992年5月任华能精煤有限责任公司生产部副经理；

1995年10月任神华集团有限责任公司生产部副经理；

1996年4月任神华集团有限责任公司计划部副经理；

1999年7月任神华集团有限责任公司计划部经理；

（其间：2001年3月至2002年1月在中央党校一年制中青年干部培训班学习，2002年8月至2004年2月挂职任神华黄骅港务有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记）

2004年2月任神华集团有限责任公司总经理助理兼总调度室主任；

2004年11月任神华集团有限责任公司总经理助理；

2005年11月任神华集团有限责任公司董事会秘书；

2006年8月任神华集团有限责任公司副总经理，董事会秘书；

2010年4月任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员，董事会秘书；

2011年5月任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员，董事会秘书，中国神华能源股份有限公司高级副总裁（兼）；

2014年8月任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员，董事会秘书，中国神华能源股份有限公司执行董事、高级副总裁（兼）；

2015年8月任国家能源局副局长、党组成员。

[资料来源：中央纪委监察部网站、中国纪检监察报、国家能源局官网、新华社、神华集团官网等]

责任编辑：张玉