海军3位少将履新:同为舰队指挥官 1人4年五度换岗

原标题：海军3位一线少将履新，同为舰队指挥官

来源：长安街知事

撰文 | 刘柳

近期，海军迎来新一轮将领调整，已有3位少将履新。

其中，海军后勤部部长李玉杰少将出任北海舰队司令员，原任北部战区海军司令员、北海舰队司令员的张文旦少将，已调任海军参谋长。此外，南海舰队副司令员周煦明少将调任海军装备部部长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这3位少将均长期在海军三大舰队服役。

1962年12月出生的李玉杰少将，1981年9月加入海军，先后毕业于海军大连舰艇学院、海军广州舰艇学院。毕业后历任观通长、通信参谋、护卫舰副舰长、驱逐舰副舰长。

李玉杰是我军第一代从学生官培养起来的知识型舰长，也是第一位圆满完成环球航行任务的驱逐舰舰长。

据《中国国防报》报道，2000年12月，38岁的李玉杰被任命为新型导弹驱逐舰舰长，自此李玉杰展开了大胆的改革训练方式，实行全舰系统的一体化训练，强化全舰官兵的系统观念和协调意识。其担任舰长期间，精简了38条口令，校正20多个相应动作。

改革训练方式中，李玉杰撰写的16篇论文在军内外报刊发表，主持修订的《舰艇值更官手册》等3部条例在海军推广，还开发了18项新的作战课题。

从2012年起，李玉杰辗转海军多个岗位，曾任北海舰队副参谋长，海军上海水警区司令员，大连舰艇学院院长，南海舰队参谋长，2016年5月出任海军党委常委、后勤部部长，如今再次回到舰队。

李玉杰的前任，原任北部战区海军司令员、北海舰队司令员的张文旦少将，曾担任南海舰队舰艇训练中心主任、海军快艇第26支队支队长、南海舰队副参谋长等职务。

在担任南海舰队副参谋长期间，张文旦作为海军第五批赴亚丁湾索马里海域执行护航任务的编队指挥员，带领着官兵历经192个日日夜夜，航程92495海里，共完成41批588艘中外船舶护航任务。

回国途中，编队还访问了埃及、意大利、希腊、缅甸4国，停靠新加坡，创造了护航舰艇首次单舰隐蔽航渡至护航海域、首次实现海军舰艇操纵指挥员、值更官全程实施双语指挥等多项纪录。

四年内，张文旦已五度履新，2014年03月，他出任南海舰队参谋长，此后历任南海舰队副司令员，南部战区副参谋长，北部战区海军司令员、北海舰队司令员。

如今他接替邱延鹏中将担任海军参谋长。需要说明的是，邱延鹏此前也曾担任北海舰队司令员。

刚刚出任海军装备部部长的周煦明，出生于1962年，30多年军旅生涯的大部分时间都在潜艇里度过，曾率部创造某型潜艇航程最远、时间最长、极限深潜等数十项纪录。

周煦明曾先后担任海军东海舰队某潜艇支队支队长，东海舰队副参谋长，海军第十二批护航编队指挥员。

在2015年9月3日抗日战争胜利纪念日阅兵中，时任北海舰队副司令员的周煦明担任海军岸舰导弹方队领队，随后被调任南海舰队担任副司令员。

2017年5月8日至22日，周煦明率中国海军代表团赴新加坡参加了第六届西太海军论坛多边海上联合演习、新加坡海军成立50周年国际舰队检阅和“2017年亚洲国际海事防务展”舰艇开放等港岸阶段各项活动。

近年来，我军改革建设始终聚焦战斗力，这既是军队的核心职能，也是使命所在。党的十九大报告再次强调，军队的一切工作都必须坚持战斗力标准，向能打仗、打胜仗聚焦。

而指挥员历来是带兵打仗的核心，是实战化训练的带头人，其能力大小、素质强弱，平时影响训练方向和效果，战时影响战争走向和胜负，容不得半点懈怠。

在这样的背景下，一大批矢志打赢、能谋善战的打仗型指挥员脱颖而出，走上关键岗位，担负起强军重任。

责任编辑：张玉