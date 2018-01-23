山西长治足协主席赛场打人：主席停职 副主席辞职

原标题：山西长治体育局通报“足协主席赛场打人”：主席停职、副主席辞职

1月21日上午，山西长治冬季足球联赛因为一场球场冲突备受关注。长治足协主席李健、副主席叶峰在比赛时与对方球员发生肢体接触，进而引发冲突。1月23日晚21时56分，长治市体育局对该事件的处理进行了通报。最终，长治市足协主席李健停职检查，向社会公开道歉，副主席叶峰辞去协会职务，给予记过处分。

据2017年长治市冬季足球联赛违规违纪情况报告显示，当日比赛双方为潞安太行润滑油队（红色队服）与老革命队（蓝色队服），李健与叶峰均是老革命队的队员。冲突发生在比赛第69分钟，16号叶峰草率犯规，潞安队5号球员丁文亮在被犯规倒地后报复到了老革命10号李健身上，随后李健与丁文亮发生冲突。在冲突发生后，情绪激动的叶峰对丁文亮使用了暴力行为，脚踢丁文亮面部。

长治市体育局在通报中表示，市体育局、体育总会成立调查组，经同当值裁判组、裁判长、比赛监督等当事人及目击者核查，网上所反映的情况与实际事实有一定出入，但市足协负责人依旧有不可推卸的责任，“特别是叶峰用脚踢对方球员，性质极其恶劣。”1月23日下午，长治市体育局召开了党组会议，最终决定，“责令市足球协会主席李健停职检查，向社会公开道歉，党组对其诫勉谈话。责令市足球协会副主席叶峰辞去协会职务，给予记过处分，向社会公开道歉。”

封面新闻（thecover.cn）记者注意到，长治市体育局官网也刊登了李健与叶峰两人的公开道歉信。

封面新闻记者 沈轶

责任编辑：张玉