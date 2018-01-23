印度刚射完烈火5 中国就曝光了一款“秘密”武器

原标题：印度刚射完“烈火5”，中国就曝光了一款“秘密”武器！

19日，央视国际频道《走遍中国》节目首次公开报道了中国西北某反导雷达基地，并曝光其巨型X波段有源相控阵多目标测量雷达系统。

在印度试射可覆盖中国的洲际导弹之际，内地官媒首次曝光在中国西北的反导雷达基地和巨型X波段有源相控阵雷达系统。香港《晴报》1月23日报道称，外界相信，中国此刻展示其反导实力，正是对印度的回应。

央视节目首次公开报道中国西北某基地的大型X波段反导雷达 。视频截图

印度是本月18日试射射程5000公里的“烈火5”洲际导弹。19日，央视国际频道的《走遍中国》节目，便首次公开报道了中国西北某反导雷达基地，并曝光其巨型X波段有源相控阵多目标测量雷达系统。

工作人员正操控反导雷达。视频截图

《晴报》称，有分析认为这是中国又一次展示自己的反导实力，特别是印度刚刚进行了烈火-5型洲际导弹试验后，其意义不言自明。

可发现4000公里外目标

南亚次大陆一览无遗

反导系统中一个关键环节就是对来袭导弹进行精确定位，部署在中西北某基地的大型X波段相控雷达主要执行这种任务，检测敌方来袭导弹的方向。

报道称，X波段相控雷达对10平方米的目标探测距离在4000公里左右，已接近美军水平，可覆盖从南亚次大陆北方一线到青藏高原内陆的大片地区，从南亚次大陆发射任何物体将被一览无遗。信息通过指控制系统提供给红旗-19拦截系统，导弹即可发射和摧毁来袭目标。

责任编辑：张岩