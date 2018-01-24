中国环保成就引意媒点赞：造林面积相当于意大利

原标题：中国环保成就引意媒点赞：种树种出个“意大利”

（图源：中新社）

海外网1月24日电 从植树造林到新能源发展，中国正越来越注意环保事业的发展。近期，有多家意大利媒体关注了中国的环保事业，并赞扬了中国在碳排放、太阳能生产以及植树造林方面的行动和成就。

据《欧洲时报》援引意大利ilfattoquotidiano网站报道，近两年，中国光伏能源的生产能力翻了一番，在2016年已经成为世界上最大的太阳能生产国。中国不仅致力于本国太阳能的发展，还通过“一带一路”倡议，把太阳能带到世界其他国家。意大利agi网站则称，中国已经超越了美国和德国，成为世界上最大的太阳能设备出口国。从2013年至今，已经出口了价值80亿美元的太阳能设备。此外，中国在风能领域也有显著的发展。

就中国对碳排放量的限制，ilfattoquotidiano网站注意到，2017年底，中国国家发改委宣布，在发电行业率先启动全国碳排放交易体系，这标志着中国碳排放交易体系完成了总体设计，正式启动。首批纳入碳交易的企业1700余家，排放总量超过30亿吨二氧化碳当量。

agi网站的文章还进行比较称，中国在环保事业上取得了重大进步，但美国却决定退出《巴黎气候协定》，重新支持煤炭行业的发展。中国的进步与美国的退步形成鲜明对比。美国能源经济与金融分析研究所（IEEFA）则表示，美国的退步已经使中国在减排的竞赛中占了上风。

中国在植树造林方面的行动同样也引发了意媒关注。意大利lifegate网站消息，中国启动了大规模的造林计划，预计到2020年森林覆盖率有望达到国土面积的23%。文章称，中国许多地区的空气质量都得到了改善，这得益于政府采取的环保政策，而植树造林就是其中之一。

中国计划在2018年种植660万公顷的森林，而这一宏伟的计划也将帮助中国应对气候变化。文章还注意到，在过去5年里，中国已经造林约3300万公顷（5.08亿亩），其覆盖面积相当于整个意大利。（海外网 张霓）

责任编辑：桂强